أمير قطر يرزق بمولود جديد من زوجته الثالثة

أعلن أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أول أمس الاثنين، عن ميلاد ابن جديد لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على صفحته الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تهنئة للشيخ تميم، بارك له فيها بمولوده الجديد.

كما نشر الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، وهو من الأسرة الحاكمة القطرية، تغريدة على “تويتر” هنّأ فيها أمير قطر.

ويبلغ أميرقطر، من العمر 37 عاما، تزوج في 8 يناير/كانون الثاني 2005، وله سبعة أبناء، حيث أنجبت زوجته الأولى جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، المياسة عام 2006، وحمد 2008، وعائشة 2010.

وفي عام 2009 تزوج تميم من العنود مانع الهاجري، ورزق منها عام 2010 بنائلة، وعبد الله عام 2012، وجاسم في 2014.

كما تزوج تميم من نورة بنت هذال الرجباني الدوسري، وأنجبت له عام 2015 جوعان، ومحمد هذا اليوم من العام 2017. (RT)