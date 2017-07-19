دمشق : نجاة كاتبة مسلسل صرخة روح من الموت بسبب ” قذيفة “

قالت مصادر إعلامية موالية، إن كاتبة سورية، نجت من الموت، يوم أمس الثلاثاء، بعد سقوط قذيفة أدت لإصابتها، في منطقة باب توما، بدمشق.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، بأن قذيفة سقطت في محيط باب توما، أدت لإصابة الكاتبة السورية ناديا الأحمر بشظايا، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى دار الشفاء.

وقالت مجلة “لها” المعنية بتغطية أخبار الفنانين، إن وضع الكاتبة مستقر، وعليها ملازمة الفراش لمدة شهر.

الجدير بالذكر أن الأحمر هي كاتبة مسلسل “صرخة روح” المثير للجدل.