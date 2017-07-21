نوري المالكي : المخطط لسوريا كان إسقاط بشار الأسد ليزحف السنة من سوريا و يحكموا العراق !

اعتبر، رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أن “التخطيط لسوريا كان يشمل إسقاط بشار الأسد، ليزحف السنّة من سوريا إلى الأنبار وبغداد ليسقطوا حكمها ويعيدوا حكم السنّة هناك”.

وقال المالكي لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “التخطيط الموجود كان أن يسقط الرئيس بشار الأسد، ويكون خليفته جماعة النصرة والقاعدة والجيش الحر على خلفية طائفية، خاصة وأن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا كلها سنّة، ليزحفوا من سوريا إلى المنطقة الغربية في الأنبار، ومنها إلى بغداد ليسقطوا الحكم في العراق ويعيدوا الحكم السني، وفقاً لما صرحوا به”.

وأضاف: “هناك أدلة وتصريحات على المنصات ومن قبل علماء موجودين، ومنهم من يصدرون هذه الفتوى، كبار علمائهم يفتون بقتل الشيعة”.

وفي التعليق على أسباب استيلاء تنظيم “داعش” الإرهابي الخاطف على الموصل، قال: “في الحقيقة ما حدث في صلاح الدين والأنبار والموصل هو ليس من داعش، وأنا أقولها لكي نستفيد منها، وإنما من أهل الموصل. هم الذين أسقطوا الموصل بمؤامرة تمت بين بقايا حزب البعث والمحافظة والحكومة المحلية ومسعود البارزاني من إقليم كوردستان وثوار العشائر”. (RT)

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8 آراء على “نوري المالكي : المخطط لسوريا كان إسقاط بشار الأسد ليزحف السنة من سوريا و يحكموا العراق !”

  1. هنا يجب ان نفهم حقيقه التي تغيب عن عقول كثير من ناس نعم صدق مالكي هي حرب طائفيه قام بها الاسد ومن معه بحجج طائفيه رغم ان بعضهم يحاول الباسها لباس مقاومه ودفاع عن مقدسات واسرائيل ما يقوله هذا طائفي هو حقيقه حرب التي تقوم بها ايران وبشار وحكومه عراق وحزب الله هدفها اهل سنه وجماعه في منطقه واعتراف منهم ان حكم في العراق طائفي شيعي وحكمايران طائفي شيعي وحكم سوري طائفي شيعي

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  2. ينعل ابوك يا جردون اهذا السبب انت اعطيت التعليمات للجيش في الموصل ان تركوا اسلحتهم و لباسهم للدواعش كي يستلموا و حتى البنك تركت لهم

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  3. كلام طائفي كاذب وحقير . وهذا يظهر جليا واضحا من تصريحاتك الملفقة التي يقطر منها نفس عنصري طائفي . لقد غلب عليك حقدك على اهل السنة . اتباعك يبغضونك ويكرهونك اكثر من سنة العراق . الواقع انك تموت غيظا كيف تم ابعادك عن حكم العراق . ثم ان كلامك غريب وعجيب ليس به اي منطق . انت الذي شكيت سوريا الى مجلس الأمن انها تدعم الاٍرهاب . ثم عندما اتتك التعليمات من ايران قلبت 120 درجة وهذا يدل على انك عميل مأجور ورخيص .

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  6. ليك من عم يحكي بياع الكلاسين الهالكي اصلا انت يا كلب من دخل داعش على العراق روح تضرب شو جحش انت والبطة بشورة العاهره وخامنئي القواد وحسن نصر الشيطان ابو زميرة الكلب تفو عليكن يا كلاب ايران

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  8. ما هي قصة المالكي مع السنة. هل عانى من رجال السنة عندما كان طفلا؟ أم انه لا يزال يفكر بكربلاء ليل نهار. أم انه عميل إيراني؟

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