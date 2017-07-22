جنرال في الجيش الأمريكي يكشف لأول مرة حقيقة تسمية ” قوات سوريا الديمقراطية ” !

أقر قائد العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي، ريموند توماس، بأن تغيير تنظيم “ي ب ك” (وحدات الحماية الكردية) لإسمه إلى “قوات سوريا الديمقراطية” جاء بناءً على طلب أمريكي.

وقال الجنرال توماس، مساء الجمعة، في حديثه خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر اسبين الأمني المنعقد في ولاية كولورادو، إن ذلك الطلب جاء كمحاولة لطمأنة تركيا.

وقال بهذا الخصوص “لقد غيّروا الإسم لأنني في تلك المرحلة، كنت أتعامل معهم بشكل مباشر، وكنت في مرحلة إنشاء علاقة مع هؤلاء الناس (ب ي د)”.

وتابع “لقد كانوا يدعون أنفسهم في السابق ي ب ك، وكان الأتراك يقولون إن (ي ب ك) مساوون لتنظيم بي كا كا (الإرهابي)”.

وأشار إلى أن (المسؤولين) الأتراك كانوا يقولون للجانب الأمريكي “إنكم تتعاملون مع عدونا الإرهابي، كيف يمكنكم فعل ذلك لحليفكم (تركيا)”.

واستطرد “لذا عدنا إليهم وقلنا: عليكم تغيير اسمكم، (وسألناهم) ما الذي تودون أن تطلقوه على أنفسكم إلى جانب ي ب ك؟”، ليعودوا إليه بعد يوم واحد من إبلاغهم باسم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأكد متفاخراً: “لقد كان إنجازاً رائعاً أن يقرنوا الديمقراطية في مكان ما هناك (ضمن الإسم الجديد)، لكنها أعطتهم نزراً يسيراً من المصداقية”.

ولفت توماس إلى أن “تسمية ي ب ك كانت تمنع أفراد المنظمة الإرهابية بسبب ارتباطها بتنظيم بي كاكا، من المشاركة في مؤتمر جنيف والأستانة”، على حد تعبير وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف بهذا الصدد، “لقد كانوا يريدون مقعداً سواء أكان ذلك (على طاولة المفاوضات) في جنيف أو الأستانة أو أي مكان تجري فيه المفاوضات حول مستقبل سوريا، ولأنهم كانوا موسومين بارتباطهم مع بي كا كا، لم يكونوا قادرين على الجلوس على الطاولة”.

وأشار إلى دور المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا بريت ماكغورك، الذي “استطاع إبقاءهم ضمن المباحثات، وسمح لهم بالحصول على الشرعية اللازمة من أجل أن يكونوا شركاء جيدين لنا”.

قائد العمليات الأمريكية الخاصة، أكد على أن تعداد قوات سوريا الديمقراطية، قد بلغ 50 ألف مسلح بعد أن بدأ بألفي مسلح أثناء معارك مدينة عين العرب (كوباني) السورية ضد “داعش” أواخر عام 2014.(ANADOLU)

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5 آراء على “جنرال في الجيش الأمريكي يكشف لأول مرة حقيقة تسمية ” قوات سوريا الديمقراطية ” !”

  1. فعلا اثبتوا انهم سوريون و ابطال مع انهم خلال الحاق كردستان بالدولة السورية لم يلاقوا غير الاضطهاد و الانكار فمدينة عفرين اصبحت الاغلبية عربية و هم يعشون مع اخوتهم الكرد

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  2. اكثر الناس معرفة بهذه التسميات هم الامريكان لان اسم الديمقراطية لم يقترن بالديمقراطية يوما فكانت المانية الغربية وكانت المانيا الديمقراطية وهي الاشد طغيانا وكانت كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية وكذلك الجماهيرية الليبية والمنظمات الشيوعية باكملها حملت اسم الديمقراطية وهي التي لم تعرف الديمقراطية يوما
    وقد ارتبط اسم الديمقراطية فقط بالبلدان المستبدة والتنظيمات المستبدة والمستندة الى الفكر الشيوعي الذي يحتقر الديمقراطية وهذا ما يعرفه الامريكان جيدا وليس غريبا على شيوعي الحماية الشعبية والبي كي كا اختيار هذا الاسم فهو منسجم تماما مع كذبة الديمقراطية الشيوعية التي اعلنوها اما كيف اقتنع هذا الجنرال بهذه التسمية فلا اعتقد انه لم يلمس حقيقة هذه التسمية ولكنه تجاهل الامر

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  5. خمسون الف ك. !!! وطائرات وقصف مدفعي وتهديم البيوت فوق رؤوس ساكنيها..ولايوجد شيء الا رقص هؤلاء
    المرتزقة على انغام بشي بشي .على الباغي تدورا لدوائر ….للحديث بقية

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