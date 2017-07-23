سخرية واسعة من حافظ الأسد الصغير بعد ” النتيجة الكارثية ” التي حققها في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل ( فيديو )

خيب حافظ بشار الأسد آمال مناصريه وأحلام فريق بلاده في الحصول على مركز متقدم في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي استضافته ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشارك 6 طلاب سوريين ضمن فريق بلادهم في الأولمبياد العالمي، وحقق حافظ أسوأ نتيجة بين زملائه إذ لم تتجاوز نسبة الإجابات الصحيحة التي حققها 14 في المئة، محرزا المركز 528 من أصل 615 متسابقاً، حسب النتائج التي نشرها موقع الأولمبياد.

وتمكن مواطنه مارك جبور من الإجابة على 86.81 في المئة من الأسئلة وحصل على المركز الأول في الفريق السوري، وحقق ميدالية فضية.

لكن مع النتيجة الكارثية لحافظ بشار الأسد و 4 زملاء آخرين في الفريق، لم يتمكنوا من الحصول سوى على المركز 58 من أصل 110 فرق متبارية.

وفور صدور النتيجة غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة، خصوصاً بعد الحملة التي روجت لتلك المشاركة قبل انطلاق الأولمبياد. (SKYNEWS)

مواضيع متعلقة

“هذا حافظنا وأنتم لا أحد” .. موالون يخترعون قصة “هوليوودية – بوليوودية” عن حافظ الصغير ويتناقلونها على نحو واسع !

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

29 رأي على “سخرية واسعة من حافظ الأسد الصغير بعد ” النتيجة الكارثية ” التي حققها في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل ( فيديو )”

  2. حظه زباله… ما حسنت المرافقه تجيب الاسئله ويعطوه الاجوبه، او يدخلوا معه للقاعه ويخلوه يتنقل او أستاذ يحل الاسئله ويغيروا روقه الامتحان… هاهاها ابوه بصله وأمه تومه من وين بدو تجيه الرائحة الحلوه … غباء متأصل بالعائلة . شعبان والمعلم سيقطعون العلاقات الدبلوماسية مع البرازيل بعد اصرارها على نشر النتائج … قرد ما نافع بالدراسة خلي ابوك يفتح للك كشك لبيع المته

    رد

  8. شو بدو يكون غير حمار متل أبوه و أمه. أفي واسطة ولا كر هنيكا، ليش ما دفعتلن تضرب أنت و أمك و أبوك أوبة بجم. ويلعن روح جدك الجحش الأكبر. من حساب مين أجرة الطيارة يلي رحت فيها و الإقامة هنيك يا ابن الكلب !

    رد

  10. ولي الله يستر مارك جبور . انشاء الله ما يعتقلونك مثل عماد قصار بطل الخيل الذي سبق باسل ودكوه عشرين سنة بالحبس.

    رد

  11. قريد كنوا بالبرازيل أفي بيع اسئله؟
    ماع ليش يالغالي يابن الغالي ماع ماع . الدورة الثانية بايران انشاء الله أكيد الاول.

    رد

  13. شي طبيعي هذا الجحش من ذاك الحمار
    و حذاري يا مارك جبور من غدر و حقد ال الجحش،
    عدنان قصار انسجن ٢١ سنة لانه تقدم على باسل الجحش بسباق للخيل، it runs in the family and the creed

    رد

  14. شقفة بهيم متلو متل باقي العيلة العلوية .. في سورية مهارات جبارة قهرها الظلم والطغيان
    لو فسح للسوريين المجال لابتعلعوا العالم بما فيه .. بل والكون بما فيه

    رد

  15. هنيك مافي ٤٥ علامة للعلوي.
    هالمنظومة الشاوية العفنة و العلوية النجسة نسفت كل ما هو جميل في حياة السوريين.

    رد

  16. يلعن ابوك عرص 14% نزلت عقال ابوك ابوك ع ابو الي قبلك بالاولمياد حسافااا لوكنت مشارك تف ضيعتو مستقبلنه ياعيلت الحمير

    رد

  19. لا اكيد في خطأ ما.
    إما اللجنة عميلة للمؤامرة الكونية أو العلف يلي حطوه لهالكديش ابن الكديش قبل ما يعمل الفحص كان غير ملائم لامتحانات الرياضيات.
    يعني قيسوها بالمنطق، ابن عمو الشمبانزي أقرب فصيلة القرود للبشر كان جاب نتيجة أعلى من هيك لو قدم الفحص بدون دراسة.
    بس انا برأي انو كان مشغول عم يفكر بمصايب الوطن لذلك ما كان مركز.

    رد

  24. هذا العجي من ذاك الجحش. لك عالاقل يسبقلو آخر مية حتى يضحكو عالجحاش ويقولولون من كتر مو زكي طلع أشطر من مية بس الحمد لله عطو نتيجة بيستاهلها وما نفعة الواسطة. وشكلو مو مهرج ولاطشم.بصراحة شكلو أككيل خ.. هادانطباعي عنو

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.