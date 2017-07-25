بعد تأكيده إيقاف دعم الفصائل المعارضة .. هذا ما قاله ترامب عن بشار الأسد ! ( فيديو )

بعد تأكيده إيقاف دعم الفصائل المعارضة .. هذا ما قاله ترامب عن بشار الأسد ! ( فيديو )

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس شخصاً يترك بشار الأسد ينجو بأفعاله، لافتاً إلى أن حزب الله اللبناني يشكل خطراً على الدولة والشعب اللبناني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قال ترامب إن حزب الله المدعوم من إيران يتسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، وهو خطر على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، والمنطقة.

وأشار ترامب إلى أن بشار الأسد تجاوز الخط الأحمر مراراً وتكراراً ولم تفعل إدارة أوباما إزاء ذلك شيئاً، وقال أيضاً: “ما فعله الأسد بشع (القصف بالغازات السامة)، لست معجباً به ولست شخصاً سيقف جانباً و يدعه ينجو بأفعاله كما فعل أوباما”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أمريكا حققت “الكثير من الانتصارات ضد داعش في سوريا والعراق”.

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