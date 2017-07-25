بعد تأكيده إيقاف دعم الفصائل المعارضة .. هذا ما قاله ترامب عن بشار الأسد ! ( فيديو )

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس شخصاً يترك بشار الأسد ينجو بأفعاله، لافتاً إلى أن حزب الله اللبناني يشكل خطراً على الدولة والشعب اللبناني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قال ترامب إن حزب الله المدعوم من إيران يتسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، وهو خطر على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، والمنطقة.

وأشار ترامب إلى أن بشار الأسد تجاوز الخط الأحمر مراراً وتكراراً ولم تفعل إدارة أوباما إزاء ذلك شيئاً، وقال أيضاً: “ما فعله الأسد بشع (القصف بالغازات السامة)، لست معجباً به ولست شخصاً سيقف جانباً و يدعه ينجو بأفعاله كما فعل أوباما”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أمريكا حققت “الكثير من الانتصارات ضد داعش في سوريا والعراق”.

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13 رأي على “بعد تأكيده إيقاف دعم الفصائل المعارضة .. هذا ما قاله ترامب عن بشار الأسد ! ( فيديو )”

  2. أظن أنه شخص ثرثار ولن يقوم بفعل أي شيء ، حتى يستطيع ترامب حساب بشار عليه أن يحارب روسيا ويشن حملة عسكرية تنتهي بسقوط بشار الأسد ، هل ترامب مستعد لذلك ، طبعاً لا ، فهو يأكد مرارا وتكرارا على أهمية التعاون مع روسيا في سوريا ، وعندما استخدم بشار السلاح الكيماوي في خان شيخون شن ترامب ضربة هزيلة على مطار الشعيرات بعد أن أبلغ موسكو بالضربة وسحب بشار معظم طائراته من المطار ولم يبق إلا الطائرات المعطلة ، وعاد المطار للعمل في اليوم الثاني

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    1. انت اكبر أرهابي بكلامك هاد بس يشن ويشن بدك القتل والدم خااااف الله حرام عليك الشعب السوري تدمر الله ينتقم من كل الي كان السبب

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  4. هذا التصريح ليلهي الشعب العربي الآن عن مذابح إسرائيل في المسجد الأقصى والأردن.
    فأين تصريحاته من المسجد الأقصى.

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    1. هو كذالك يسعي الي تفريق المسلمين وقتالهم في ما بينهم وبما أن حزب الله يشكل خطرا علي إسرائيل هاهو الملعون يحرض عليه إخوانه حتي يقاتل المسلمون في ما بينهم نسأل الله أن يريحنا منه وأن يوحد كلمة المسلمين يارب العالمين

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  6. القرار اتخذ منذ ست سنوات وهو افشال الثورة السورية ومن ثم القضاء عليها وإيقاف اي دعم للمعارضة المسلحة الشريفة من قبل كل دول العالم واولها الولايات المتحدة الامريكية .. إذن الامر محسوم وان ما يسمى بأصدقاء الشعب السوري هو كذب وخداع مارسه المجتمع الدولي باستمرار . روسيا تمد العصابة الحاكمة بكل انواع الأسلحة حتى بالمرتزقة الرجال وتوظيف الطيران لحرق مواقع الثوار وأمريكا توقف دعمها الشحيح للثوار السوريين . اللعبة أصبحت معروفة للسوريين الشرفاء وهو تامر كل الكون على الشعب السوري السني وعدم الدفاع عنه لا ماديا ولا معنويا . وقد صدق من قال بان ( قتل امرىءفي غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب أمن مسالة فيها نظر ) .

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  7. شبع الشعب السوري من التفاهات الأمريكية ولو كانوا يريدون ازالة حكم الطاغية لفعلوا ولكن الهدف هو تدمير سوريا

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  8. يعني واحد مزوج بنته ليهودي المدعو كوشنر فهل سيغضب الاسرائيلين منه طبعا لا واصبحنا نعرف انه اسوء من اوباما لا اقوال ولا افعال ولكن طرمب اقوال بدون افعال وهذا تلاعب بالالفاظ لكي يخرج من المحن وطبعا لن يخسر روسيا من اجل الشعب السوري ولا من اجل سوريا ولا الوطن العربي فمصلحته اولا وماذكره امام رئيس وزراء لبنان إلا بعد ان وعده الاخير بشيئ بالبنان على حساب ايقاف تمدد حزب الشيطان وبعد العبارات القاسية عن الاسد ترضي فضوله وهي هيه القصة

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  9. صحيح أنه لن يفلت من العقاب لكن بعد أن تنتهي مصالحكم معه .. ويجهز على الشعب السني الذي لن يستسلم حتى يقتلعه ويقتلع قبر أبوه الكلب ويعمله مبولة

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