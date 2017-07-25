تركيا : سوري يطعن زوجته التركية بـ ” سكين مطبخ ” بعد شكه بقيامها بخيانته ( فيديو )

أقدم سوري في مدينة أضنة التركية، على طعن زوجته التركية، والتسبب في نقلها إلى المشفى وهي بحالة خطرة، بعد أن اتهمها بخيانته.

وذكرت وكالة أنباء إخلاص التركية، الثلاثاء، أن السوري “فيصل محمود”، المتزوج من التركية “غول” زواجاً غير رسمي (عرفي)، دخل منزله ظهر اليوم، واتهم زوجته بالخيانة، وقام باستخدام “سكين مطبخ” بطعنها 3 مرات في بطنها وظهرها، رافضاً الاقتناع بنفيها للتهمة التي وجهها لها.

وتسببت صرخات الضحية بوصول الجيران إلى المنزل وقيامهم بإخطار الشرطة التي سرعان ما وصلت وألقت القبض على الزوج خلال محاولته الفرار، وقامت باقتياده إلى مركز شركة “شاكر باشا”.

واعترف السوري بإقدامه على طعن زوجته بعد أن شك بخيانتها له.

ونقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى “أشكيم توفكتشي” الحكومي، وأشارت التقارير الأولية إلى أنها بحالة خطرة.