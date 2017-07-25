غضب و عراك و انسحابات في البرلمان الأردني بعد حادثة السفارة الإسرائيلية ( فيديو )

غضب و عراك و انسحابات في البرلمان الأردني بعد حادثة السفارة الإسرائيلية ( فيديو )

قرر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة رفع جلسة نيابية الثلاثاء وتحويلها إلى جلسة مغلقة، إثر مشادات كلامية وانسحابات بين النواب، اعتراضا على تعامل الحكومة مع حادثة السفارة الإسرائيلية واحتجاجا على كلمة ألقاها وزير الداخلية.

وقال الوزير غالب الزعبي في كلمته إن حادثة السفارة عمل “إجرامي”، وأضاف أن الشاب الأردني هو من بادر بالتهجم على الإسرائيلي.

ووصف نواب في البرلمان تصريحات وزير الداخلية بأنها “لا ترقى لمستوى رد فعل الشارع الأردني”، وأثارت حادثة السفارة الإسرائيلية وعودةُ الدبلوماسي الإسرائيلي إلى تل أبيب استياء شعبيا وغضبا واسعا في الشارع الأردني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفتى الأردني محمد الجواودة (16 عاما) قد قتل إثر إطلاق ضابط أمن إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بعمّان النار عليه ليل الأحد، قبل الإعلان عن وفاة الطبيب الأردني بشار حمارنة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث نفسه.