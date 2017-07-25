فيديو : مسيحي يقف بين المصلين المسلمين و يصلي بـ ” الإنجيل ” أمام المسجد الأقصى

قال الشاب الفلسطيني المسيحي نضال عبود، الذي انتشرت صورته وهو يصلي بالإنجيل، وسط المسلمين خلال صلاة الجمعة، أمام المسجد الأقصى، أن هدفه من هذه الخطوة وطني، مشددا على وحدة الفلسطينيين ضد سياسات إسرائيل تجاه دور العبادة الإسلامية والمسيحية.

وقال نضال عبود لشبكة CNN الأمريكية: “هدفي وطني، وهو التضامن مع أخوتي وقضيتي ضد الاحتلال وممارساته ضد أماكن العبادة في القدس سواء المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة”، وأضاف: “منذ كنت طفلا وأنا أحلم بأن أنشر المحبة في قلوب الناس”.

وأكد نضال عبود أنه لم يتوقع هذا الزخم في نشر صورته، وقال: “اعتبرها رسالة من الله بأن حلمي قد تحقق وبأنني نجحت في إدخال المحبة إلى قلوب الناس ورسخت فكرة أننا جميعا، مسلمون ومسيحيون في فلسطين، متحدون ضد سياسات الاحتلال فيما يتعلق بمقدساتنا وأماكن عبادتنا”.

وأضاف: “لست ضد اليهودية، على العكس، أنا أدعوهم أيضا للوقوف معنا والتضامن ضد الاحتلال بالوقوف والصلاة معا، فنحن في النهاية نصلي جميعا لإله واحد”. (CNN)

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رأيان على “فيديو : مسيحي يقف بين المصلين المسلمين و يصلي بـ ” الإنجيل ” أمام المسجد الأقصى”

  1. هذا الانسان مؤمن بوطنه ولذلك وقف مع ابناء وطنه لمواجهة قوات الاحتلال اما محور المقاومة وابطاله فلم تجد افضل من هذا الوقت للحرب في عرسال والقلمون
    وهيئة تحرير الشام لم تجد وقتا انسب من الهجوم على احرار الشام الا هذا الوقت واما النظام وقسد فحدث ولا حرج والقائمة تطول
    انا اعرف ان احدا لن يقدم للاقصى شيئا ولكن ما قلته لا يتجاوز فشة خلق (وللبيت رب يحميه) واهله المرابطون في اكنافه

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