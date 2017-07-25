كردستان العراق : وصول 15 تمثالاً لـ ” مريم العذراء ” بدعم من منظمة فرنسية ” بدلاً من التي حطمها داعش ” ( فيديو )

أرسلت منظمة “عمل الشرق” الفرنسية، 15 تمثالاً لـ “مريم العذراء” إلى أربيل، في كردستان العراق، بدلاً من التماثيل التي قامت داعش بتحطيمها.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، أمس، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم استلام التماثيل بموكب، الخميس الماضي، من قبل مسيحين كاثوليك، وكلدانيين، وتم تمت مباركتهم وأخذهم إلى أبرشيات مختلفة.

وحذر في وقت سابق، المسؤول عن الأبرشية الكلدانية بأربيل، ستيفين راش، من خطر اختفاء المسيحية في المنطقة، في حال عدم وجود دعم خارجي لها.