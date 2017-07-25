كردستان العراق : وصول 15 تمثالاً لـ ” مريم العذراء ” بدعم من منظمة فرنسية ” بدلاً من التي حطمها داعش ” ( فيديو )

أرسلت منظمة “عمل الشرق” الفرنسية، 15 تمثالاً لـ “مريم العذراء” إلى أربيل، في كردستان العراق، بدلاً من التماثيل التي قامت داعش بتحطيمها.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، أمس، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم استلام التماثيل بموكب، الخميس الماضي، من قبل مسيحين كاثوليك، وكلدانيين، وتم تمت مباركتهم وأخذهم إلى أبرشيات مختلفة.

وحذر في وقت سابق، المسؤول عن الأبرشية الكلدانية بأربيل، ستيفين راش، من خطر اختفاء المسيحية في المنطقة، في حال عدم وجود دعم خارجي لها.

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رأيان على “كردستان العراق : وصول 15 تمثالاً لـ ” مريم العذراء ” بدعم من منظمة فرنسية ” بدلاً من التي حطمها داعش ” ( فيديو )”

  1. ايوااا .. الغرب دعم الارهابيين بالاسلحة والمال و الغطاء السياسي لتدمير العراق وسوريا ..من الثمانينات عم بفكروا بشرق اوسط خالي من المسيحيين .. وبعدين بيدعموا القلة القليلة يلي بقية من المسيحيين ب 15 تمثال ..
    على كل حال الشعوب الاوروبية النائمة عن الشي يلي عم تعملوا حكوماتهم رح تدفع الثمن

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