لاجئ سوري أطلق على ابنه اسم ” رجب طيب ” يناشد الرئيس التركي و المسؤولين الأتراك مساعدته في علاجه و علاج شقيقته ( فيديو )

لاجئ سوري أطلق على ابنه اسم ” رجب طيب ” يناشد الرئيس التركي و المسؤولين الأتراك مساعدته في علاجه و علاج شقيقته ( فيديو )

وجه لاجئ سورري في تركيا، رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك، يناشدهم من خلالها مساعدة طفليه، بسبب معاناتهما من مشاكل سمعيّة خلقيّة.

صحيفة حرييت التركية قالت، يوم أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ اللاجئ محمّد الشوّاح، وزوجته نجاح، اللذين هربا من الحرب الدائرة في سوريا إلى تركيا، نزحوا من مدينة جرابلس ليستقروا بمدينة كهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

محمّد الذي يسعى لكسب لقمة العيش من خلال عمله كسمكري، عبّر عن شكره لرئيس تركيا، وأطلق اسم “رجب طيّب” على طفله قبل أربع سنوات.

ويعاني كل من رجب طيّب (4 سنوات)، وفاطمة (6 سنوات)، من مشاكل سمعيّة خلقيّة، ولدوا بها، وسبق أن خضعوا لعملية في إحدى مستشفيات غازي عينتاب، إلّا أنّها لم تُكلل بالنجاح، ولأنّ السماعات الطبية لم تعد بفائدة على الطفلين، بدأ محمّد الشواح بالتردد على المستشفيات المختلفة باحثاً عن الحل.

وتحدّث محمّد للصحيفة عن الأمل الذي منحه إياه بعض الأطبّاء، وقال: “أطفالي الآن لا يسمعون ولا يتحدثون، لا أستطيع تحمّل تكلفة العلاج، أشعر بالقلق عند خروجهم من المنزل فهم لايسمعون مايدور حولهم”.

وأضاف: “أناشد الرئيس التركي لمساعدة أطفالي، العمل الجراحي في عنتاب والسماعات الطبية لم تعد بأية نتائج ايجابية، الأطباء تحدّثوا عن إمكانية الشفاء من خلال عمل جراحي، إلّا أنّه مكلف للغاية وأنا عاجز عن تحمّل هذه التكلفة، كل ما أرغب به هو أن يسترد أطفالي سمعهم ويعود السلام لبلدي سوريا لنعود إليها مرة أخرى”.