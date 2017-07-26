الحسكة : الإدارة الذاتية الكردية تحذر الأهالي من شراء أراض و عقارات تبيعها سلطات النظام

حذرت الإدارة الذاتية، التابعة لوحدات الحماية الكردية، أهالي مدينة #الحسكة من شراء العقارات والأراضي التي يفرزها النظام للبيع.

وقال بيان صادر عن “الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الحسكة”، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمس الثلاثاء، إن مجلس مدينة الحسكة التابع للنظام، يقوم بفرز أراض وعقارات لبيعها، من الأملاك العامة، مشيرة إلى أن هذه العقارات تعتبر ملكاً للإدارة الذاتية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية لا تعترف بأية قرارات صادرة عن مجلس مدينة الحسكة بعد عام 2011.

وجاء في البيان: “كل من تسول له نفسه المساس بأملاك وأراضي الإدارة الذاتية، سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية”.