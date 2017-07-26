الحسكة : الإدارة الذاتية الكردية تحذر الأهالي من شراء أراض و عقارات تبيعها سلطات النظام

حذرت الإدارة الذاتية، التابعة لوحدات الحماية الكردية، أهالي مدينة #الحسكة من شراء العقارات والأراضي التي يفرزها النظام للبيع.

وقال بيان صادر عن “الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الحسكة”، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمس الثلاثاء، إن مجلس مدينة الحسكة التابع للنظام، يقوم بفرز أراض وعقارات لبيعها، من الأملاك العامة، مشيرة إلى أن هذه العقارات تعتبر ملكاً للإدارة الذاتية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية لا تعترف بأية قرارات صادرة عن مجلس مدينة الحسكة بعد عام 2011.

وجاء في البيان: “كل من تسول له نفسه المساس بأملاك وأراضي الإدارة الذاتية، سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية”.

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3 آراء على “الحسكة : الإدارة الذاتية الكردية تحذر الأهالي من شراء أراض و عقارات تبيعها سلطات النظام”

  1. احلى شي بلخبر صوره كتير معبره ورائعه جدا كنا ب 3 صور وحده لباسل ووحده لحافظ وتانيه لبشار اما بهل صوره عبد الله اوجلان ومعه الاربعين حرامي نتبهو بكرا ما بيعود يسع حيط لصور

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  2. ههههه يعتقدون أنهم سيتمكنون من بيعها لحسابهم الشخصي…لن تتمنو من ذلك لان سوريا ستبقى دولة واحدة و لن يعترف احد بوجودكم …

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