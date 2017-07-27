قافلة عسكرية روسية تتسبب بمقتل ” شبيح معروف ” في طرطوس و تشوه أخته ! ( فيديو )

نعت صفحات وشبكات إخبارية محلية، شبيحاً معروفاً تابعاً لميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، بعد أن تم دهسه من قبل قافلة عسكرية روسية.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن المدعو “ميلاد اسمندر”، توفي جراء “حادث أليم أثناء تجاوز قافلة الأصدقاء الروس (رتل عسكري روسي) بسرعة فائقة في طرطوس”، يوم الخميس الماضي (20/7).

وأشارت المصادر الموالية التي تناقلت الخبر إلى أن الحادثة أدت أيضاً إلى “تعرض أخته (التي كانت ترافقه حينها) لتشوهات كبيرة”.

وينحدر اسمندر من قرية عين الحياة في ريف جبلة، وهو من “الشبيحة المحليين” المعروفين.

وفيما لم يتسن لعكس السير التأكد من صحة المعلومات التي تناقلتها الصفحات الموالية، من مصادر مستقلة أو موثوقة، فقد نشرت صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية Информканал авиабазы Хмеймим” في فيسبوك، بعد وقوع الحادثة، منشوراً جاء فيه: “نطلب من السكان المحلين عدم محاولة الإقتراب او تجاوز أي قافلة عسكرية روسية أثناء تحركها على الطرق العامة حفاظاً على سلامتكم”.

ويرجح منشور الصفحة (غير رسمية) التي يديرها موظفون / عناصر من داخل القاعدة، صحة المعلومات المتداولة عن الحادثة.