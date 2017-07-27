نصر الله : قريبون من هزيمة جبهة النصرة في عرسال

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانية حسن #نصر_الله الأربعاء إن حزبه يقترب من هزيمة جبهة النصرة في عرسال.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني “نحن أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا” مشيرا إلى أن مسلحي الجبهة خسروا معظم الأراضي التي سيطروا عليها في منطقة جرود عرسال الجبلية الحدودية.

وأضاف أن حزب الله على استعداد لتسليم الجيش اللبناني المناطق التي ينتزعها إذا طلب الجيش ذلك.

وقال نصر الله إن مفاوضات جادة بدأت الثلاثاء بين مسؤولين لبنانيين وجبهة فتح الشام بشأن انسحاب ما تبقى من المسلحين إلى أراض تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وأوضح قائلا “بدأت أمس مفاوضات جدية أفضل من أي وقت مضى تقودها جهة رسمية لبنانية، حصل شيء من التقدم لكن لا زالت مطالب (جبهة) النصرة بعيدة عن الواقع″ موضحا أنه ينبغي اتفاق الحكومتين اللبنانية والسورية وجماعة حزب الله على الشروط.

وقال نصر الله إن جماعة سرايا الشام، إحدى فصائل الجيش السوري الحر في المنطقة، سحبت مقاتليها من الخطوط الأمامية. وكان مقاتلو المعارضة يتولون حماية مخيمات لاجئين قريبة.

وأضاف “سهلنا لهم هذا الانسحاب .. وحاضرون للعمل على تأمين خروجهم”.(REUTERS)