شاعر سوري شارك في برنامج ” شاعر المليون ” يتمنى الموت لنفسه و أطفاله بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشه في الرقة

شاعر سوري شارك في برنامج ” شاعر المليون ” يتمنى الموت لنفسه و أطفاله بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشه في الرقة

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن شاعراً سورياً أطلق عبر حسابه في تويتر صرخة استغاثة قد تكون الأخيرة، بعد أن أصبح الموت يحاصره من كل الجهات في الرقة.

وأضافت الصحيفة: “بعد رحلة طويلة قضاها الشاعر السوري أسعد الروابه أحد نجوم شاعر المليون، والملقب بشاعر الشام، متنقلا مع أطفاله الأربعة هربا من القنابل العنقودية وبراميل نظام الأسد الحارقة، أطلق أمس الأول (25/7) عبر حسابه في تويتر صرخة استغاثة قد تكون الأخيرة، على حد قوله، إذ أصبح الموت يحاصره من كل الجهات”.

وتابعت: “رحلة الروابه وأبنائة الأربعة التي تابعها الآلاف عبر حسابه الشخصي في تويتر، جسدت بشكل جلي مآل أحلام وطموحات شعب تطلّع نحو الحرية، فإذا به يقبض على جمر التشرد باحثا عن الأمن والاستقرار في محيط يتربص فيه الموت بالناس، وتختلط فيه الدموع بالدماء وسط دوي القنابل وصرخات الأطفال والشيوخ”.

وأكملت: “ولم يستطع العراء الذي لجأ إليه الروابه وأبناؤه منذ أسابيع أن يمنحهم الشعور بالأمان، إذ أطلق الشاعر عددا من التغريدات التي تمنّى من خلالها الموت، مجسدا بذلك حجم الألم والجوع والتشرد الذي وصل إليه وأبناؤه قائلا: في العراء منذ أسبوع أنا وأولادي جراء القصف الروسي العنقودي والبراميل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليتبعها بتغريدة أشد ألما، أشبه بتلويحة الوداع الأخيرة: إخواني الغالين قد تكون هذه آخر تغريدة لي فكل الأبواب مغلقة إلا باب الموت، وأقسم أحياناً أني أتمنى أن نموت أنا وعيالي موتا جماعيا لنخلص.. دعاؤكم”.

وقال ناشطون معارضون إن الروابة، كان أحد الشعراء المشاركين في برنامج شاعر المليون (الموسم 3 – 2009)، وهو متواجد في ريف الرقة الشرقي.

وتتعرض الرقة لقصف من قوات التحالف الأمريكي دعماً لقوات سوريا الديمقراطية التي باتت تسيطر على نصف مساحة المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولقصف روسي نظامي في أجزاء من ريفها حيث تتقدم ميليشيات النظام، بعد معارك مع التنظيم بحسب المصادر الموالية، وبعد اتفافيات (اتفاق العكيرشي) مع قوات سوريا الديمقراطية، بحسب مصادر معارضة.

اخواني الغالين قد يكون هذا اخر تغريدة لي فكل الابواب مغلقة إلا باب الموت ، واقسم أحياناً أتمنى ان نموت انا وعيالي موت جماعي لنحلص :( دعائكم — اسعد الروابة (@araoaba) July 25, 2017