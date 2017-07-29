” من مواليد الإمارات ” .. مقطع مصور يظهر شباناً ينهالون بالضرب على المسلح الذي قام باعتداء هامبورغ ( فيديو )

” من مواليد الإمارات ” .. مقطع مصور يظهر شباناً ينهالون بالضرب على المسلح الذي قام باعتداء هامبورغ ( فيديو )

أظهر مقطع مصور نشره شاهد عيان، شباناً ينهالون بالضرب على المسلح الذي الذي طعن عدة أشخاص في متجر بمدينة هامبورغ، في ألمانيا.

ويظهر الفيديو قيام عدة أشخاص برمي عدد من الكراسي على المسلح الذي يحمل بيده سكيناً.

وأظهر فيديو آخر، بحسب ما ذكر موقع “ديرتلغراف”، الشاب المسلح وهو ممدد على الأرض بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

ووفق المصدر ذاته الذي نقل عن القناة الأولى الألمانية، فإن الشاب كان يصرخ “الله أكبر” حين قام بالاعتداء على عدة أشخاص، ما أدى لمقتل أحدهم.

وقالت الشرطة إن الشاب (26 عاماً) من مواليد الإمارات، والعمل جار على تحديد جنسيته.

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