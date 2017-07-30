مقطع مصور لـ ” بائع كعك سوري ” يقف في وجه العاصفة المرعبة باسطنبول ينتشر على نحو واسع .. و مسؤول تركي يزوره و يهنئه ( فيديو )

زار رئيس بلدية “بوغلو”، بمدينة اسطنبول، أحمد مصباح دميرجان، الشاب السوري “علي”، الذي يعمل كبائع كعك متجول في ميدان تقسيم، لتهنئته على إرادته وإصراره.

وقالت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن علي لجأ إلى تركيا هرباً من الحرب، وعمل ببيع الكعك التركي على عربة متنقلة بميدان تقسيم بإسطنبول.

وشهدت اسطنبول، الخميس (20/7)، عاصفة “بَرَد” مرعبة، ما اضطر علي للتمسك بعربته دون استسلام، وظهر في مقاطع مصورة انتشرت على نحو واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأ رئيس البلدية، أحمد دميرجان، الشاب السوري، عندما قام بزيارته، وقال له: “بإصرارك ومواجهتك لمثل هذه العاصفة القوية، أعطيتَ أرباب الأعمال درساً في كيفية الحفاظ على مصدر رزقهم، جئتُ لأهنّئكَ بنفسي على هذه الإرادة وهذا الاصرار”.

وتحدث علي لصحيفة حرييت التركية عن تلك الليلة العصيبة، وعن الجروح التي خلفتها العاصفة في جسده.

و قال، بحسب ما ترجم عكس السير: “اضطررت للإمساك بالعربة بكامل قوّتي كي لا تسحبها الرياح، جسدي وجميع أطرافي كانت تؤلمني لكن في النهاية هذه العربة مصدر رزقي وعليّ حمايتها، تمكّنت من الثبات لبعض الوقت إلّا أنني اضطررت في النهاية للانسحاب فمواجهة رياح بهذه الشدّة هو أمر صعب للغاية، تبلّل الكعك جميعه في تلك الليلة، خسرت 150 قطعة من الكعك ولم أنم ليلتها، لن أستطيع تحمّل الأمر لو تكرر مرة أخرى”.

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3 آراء على “مقطع مصور لـ ” بائع كعك سوري ” يقف في وجه العاصفة المرعبة باسطنبول ينتشر على نحو واسع .. و مسؤول تركي يزوره و يهنئه ( فيديو )”

  2. يحدث هذا بصور مختلفة لمئات الاف السوريين الشرفاء الذين يبحثون عن لقمة خبزهم في اصقاع الارض بينما ابن انيسة مخلوف يتخذ وضعية الجحش الصامت و لا الو خبر لانو ابن حرام مصفى

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  3. يا سيدي خلي الاتراك يجوا على احدى دول الخليج ويشاهدوا المعاملة وليعطوهم دروس في الاخلاق فمن المستحيل ان ترى مسؤول يزور الاسواق في هذه الدول ومن سابع المستحيلات ان يشكر اي اجنبي على عمله او خدمته بهذا البلد رغم انه نظامي ومع ذلك يسمع هذا المقيم مسبته وازلاله لانه يسعى الى لقمة عيشه

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