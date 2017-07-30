180 شاحنة .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل لوحدات الحماية الكردية

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الأسلحة والمعدات العسكرية لوحدات الحماية الكردية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول أن 180 شاحنة محملة بالعتاد العسكري والذخيرة، أرسلت على دفعتين خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى الحسكة ومنها إلى العناصر الإرهابية شمالي الرقة (شمال).

وذكر مراسل الوكالة في الحسكة أن 100 شاحنة دخلت في 22 تموز / يوليو الحالي، و80 أخرى الخميس، إلى الحسكة (شمال شرق) عبر الحدود العراقية.

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة 629 شاحنة محملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة، للوحدات بين 5 حزيران / يونيو الماضي و17 تموز / يوليو الحالي.