خارجية بشار الأسد تطالب الأمم المتحدة بـ ” حل التحالف الدولي ضد داعش ” لأنه تأسس من دون طلب ” الحكومة السورية “

طالب نظام بشار الأسد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحل التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وجاءت المطالبة في رسالتين وجهتهما وزارة خارجية النظام إلى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي جددت فيهما اتهام النظام السوري لقوات التحالف الدولي باستهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية.

كما طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين ووقف استهداف “التحالف الدولي” بحق الشعب السوري والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصةبمكافحة الإرهاب.

ودعت الوزارة في الرسالتين الى حل هذا “التحالف” الذي قالت انه “غير مشروع” وتأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الامم المتحدة.

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3 آراء على “خارجية بشار الأسد تطالب الأمم المتحدة بـ ” حل التحالف الدولي ضد داعش ” لأنه تأسس من دون طلب ” الحكومة السورية “”

  1. لك روح حاج علاك فاضي! قال حكومة سورية قال! لك حتى العصابات الها قوانين تمشي عليها! انتو العصابة الوحيدة اللي مالها قانون

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  2. اخرس ايها الطبل الأجوف يعني كتير يهمكم ارواح السوريين المدنيين .اسوا نظام حكم في العالم في الماضي والحاضر بين الفينة والأخرى تدوس العصابة الحاكمة على ذنب احد كلابها وتأذن له بالعواء فيبدأ بالنباح الذي لا يسمعه الا هو ومن على شاكلته .. وهل تعيركم الدول الاخرى اي اهتمام وهل يسمع صوتكم في المحافل الدولية .. لقد تمت تعريتكم حتى من ورقة التوت

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