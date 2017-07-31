خارجية بشار الأسد تطالب الأمم المتحدة بـ ” حل التحالف الدولي ضد داعش ” لأنه تأسس من دون طلب ” الحكومة السورية “

خارجية بشار الأسد تطالب الأمم المتحدة بـ ” حل التحالف الدولي ضد داعش ” لأنه تأسس من دون طلب ” الحكومة السورية “

طالب نظام بشار الأسد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بحل التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وجاءت المطالبة في رسالتين وجهتهما وزارة خارجية النظام إلى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي جددت فيهما اتهام النظام السوري لقوات التحالف الدولي باستهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية.

كما طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين ووقف استهداف “التحالف الدولي” بحق الشعب السوري والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصةبمكافحة الإرهاب.

ودعت الوزارة في الرسالتين الى حل هذا “التحالف” الذي قالت انه “غير مشروع” وتأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الامم المتحدة.