سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 31 \ 7 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 31 \ 7 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
#الدولار
534
 536
اليورو
625
 629
الليرة التركية 150 152
الدرهم الإماراتي 145 146
الجنيه المصري
الريال السعودي 142 143
الدينار الأردني 754 758
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز

 

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