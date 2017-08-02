بعد 12 عاماً في صيدنايا .. ” حسن صوفان ” قائداً لحركة أحرار الشام الإسلامية

عينت حركة “أحرار الشام” أكبر الجماعات المسلحة المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا، مساء الثلاثاء، رئيس مجلس شورى الحركة حسن صوفان (المكنى بـ “أبو البراء”)، قائدا عاما جديدا لها.

وذكر بيان للحركة أن تعيين “أبو البراء” جاء خلفا لعلي العمر المستقيل من منصبه وقبلت استقالته.

وصوفان من مواليد مدينة اللاذقية عام 1979، درس العلوم الشرعية خارج البلاد، وتحديدا في جامعة “الملك عبد العزيز” بالمملكة العربية السعودية.

وبعد أن عاد إلى سوريا بدأ يعرف بهويته المعارضة، حتى تم اعتقاله عام 2004 ضمن حملة شنها النظام السوري على المعارضين السياسيين له، وكان أحد أبرز الأسماء التي قادت التمرد الذي شهده سجن صيدنايا العسكري (قرب العاصمة دمشق) عام 2008.

وأعيدت محاكمة “أبو البراء” من جديد، وصدر حكم عليه بالإعدام لكنه لم ينفّذ.

ونهاية العام الماضي تم إخلاء سبيله في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين النظام والمعارضة. (ANADOLU)

* الصورة : علي العمر (يمين) – حسن صوفان