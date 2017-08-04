وكالة أنباء الأناضول عن ” قيادي عشائري سوري ” : الوحدات الكردية قوة غازية قضمها لأراض عربية سيشعل ثورة ضدها “

قال الشيخ “رافع عقلة الرجو”، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية إن قضم وحدات الحماية الكردية لأراض عربية سوف يؤدي إلى زيادة الاحتقان في المنطقة ويجعل من احتمال نشوب ثورة شعبية ضدها في المنطقة أمر حتمياً.

وأشار الرجو إلى أنهم في مجلس العشائر على تواصل مع كافة العشائر ويحشدون جميع الإمكانات لطرد “المنظمة الغازية” من أراضيهم.

وأوضح الشيخ الرجو في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أن الاشتباكات التي حصلت مؤخراً بين مقاتلي “ب ي د” وسكان المناطق العربية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وفي بلدات ريف الحسكة الشرقي يظهر مدى الاحتقان الذي وصلت إليه تلك المناطق.

كما عبر عن “ثقته في أن أبناء المنطقة لن يتحملوا أكثر انتهاكات وتجاوزات هذه المنظمة الإرهابية”.

ولفت إلى أن هناك مقاومة مدنية بدأت بالفعل ضد سياسة التجنيد الإجباري التي تتبعها المنظمة، مشيراً إلى أن العديد من سكان البلدات في ريف الحسكة الشرقي واجهوا دوريات “ب ي د” القادمة لضم أبنائهم إلى صفهم قسرا بالعصي والحجارة وتمكنوا من إخراجهم من تلك القرى والبلدات.

وحذّر من أن يتم تحويل مدينة منبج (بريف حلب الشرقي تسيطر عليها ب ي د) ذات الغالبية العربية إلى مقاطعة تابعة لفيدرالية “ب ي د” ، لافتاً إلى أن أبناء العشائر العربية في المنطقة لن تصمت حيال هذا الإجراء وستري “ب ي د” قريباً ردة فعل غير متوقعة.

وأوضح أن انتهاكات “ب ي د” ضد المدنيين تتواصل في ريف الرقة التي سيطرت على بلدات وقرى فيه مؤخراً، كبلدة الكرامة وبلدة تل سمن، مثل سرقة منازل واعتقالات وتعذيب وغيرها.

وأشار إلى أن المدنيين في مناطق سيطرة “ب ي د” يعيشون ظروفا إنسانية صعبة وخاصة أولئك المهجرين المقيمين في المخيمات.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الداعم الأساسي لـ”ب ي د” تدخل أسلحة بمليارات الدولارات للتنظيم الإرهابي بينما المدنيون في المنطقة يعيشون في أصعب الظروف الإنسانية.

واعتبر أن “لا مستقبل لـ ب ي د في المناطق العربية، وسيأتي يوم ويرحل، لانه قوة غازية غير مرغوب بها، ومشاريعها لخدمة أطراف خارجية”.

وتأسس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية بداية العام الجاري بمدينة أورفا جنوبي تركيا، ويضم المجلس 65 عضواً يمثلون 65 قبيلة وعشيرة من كافة أنحاء سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. (ANADOLU)

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

3 آراء على “وكالة أنباء الأناضول عن ” قيادي عشائري سوري ” : الوحدات الكردية قوة غازية قضمها لأراض عربية سيشعل ثورة ضدها “”

  1. اولا تم طرد قوات الحماية الكوردية التي تدعمها اميركا بأسلحة تقدر بمليارات الدولارات من قبل سكان ريف الحسكة بالحجارة و العصي!!! (أما أنك كذاب أشر أو ان وحدات الحماية ملائكة حقيقيين حتى سكتت و لم ترد بالأسلحة الثقيلة التي تقدر بمليارات الدولارات)!!! هذا اولا .. ثانيا .. اذا كان احتلال بضع قرى عربية من قبل الكورد تستدعي القيام بثورة ضدهم و قياسا عليه فاحتلالكم لاراضي الكورد و سرقة خيراتها لمدة تزيد عن مئة عام تستدعي اعدامكم في الساحات و الميادين العامة حتى آخر عربي فيكم و قس ذلك على الترك و الفرس .. و لو كنتم رجالا كما تدعون لما تجرأت داعش عليكم و قتلت منكم و من أفراد عشائركم الآلاف المؤلفة (و خاصة الشعيطات)دون ان يتجرأ شبه رجل منكم على فتح فمه ضد داعش … بئس أشباه الرجال أنتم …

    رد

  2. أردوغان يلعب فيكم قسد طرد داعش من مناطقكم وهلا تقول القوات الغازية يا ترى شو كان وضعكم لما كنتم تحت سيطرة داعش

    رد

  3. و هل ستكون هناك ثورة شعبية من أبناء العشائر لطرد المحتل التركي من جرابلس و الباب أيضاً يا سمو الشيخ ! و الله احترنا معكم يا شيخ انتو و الثورجية اللي مسمين حالهم جيش حر! لما منقول نحن أكراد و مالنا سوريين و بدنا دولة مستقلة بتصرعونا بالأخوة و الحذر من أمريكا و الغرب و الأسطوانة المعروفة! طالما نحن أبناء البلد فإلنا الحق ننتشر بأي بقعة من أرض سوريا الغالية على قلوبنا و الرقة و غيرها لنا جميعاً ! أليس كذلك!

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.