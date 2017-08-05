قصة مروءة حلبي تنتشر على نحو واسع في مصر .. ” أنا مش صعيدي و مش مصري أساساً أنا سوري من حلب ” ( صور )

كنت راكب القطر ال Vlp مسافر من القاهرة للأقصر وبعد شويه حسيت انى نفسى فى كوباية شاى فروحت البوفيه وانا داخل البوفيه لقيت زحمه ناس واقفه وناس قاعده ع كراسى البوفيه وفى ست غلبانه واقفه ع جمب لوحدها وبنتها الصغيرة معاها وفجأه لقيت الكمسرى بيزعقلها قدام الناس وبيقولها .لما انتى مفيش معاكى فلوس راكبه القطر ليه.يعنى ينفع اما احدفك انتى وبنتك من القطر دلوقتى.الست قالتله والله العظيم انا جوزى متوفى ومفيش معايا ولاد وماحلتيش غير البنت دى وكانت تعبانه وبتموت ولسه طالعه بيها انهاردة من مستشفى القصر العينى والفلوس معايا خلصت مابين الكشوفات والأدويه ومش فاضل معايا غير ال ٤٠ جنيه دول خدهم واقطعلى بيهم تذكره.فالكمسرى بكل تناكه قالها ٤٠ جنيه ايه ياماما ال٤٠ جنيه دول تركبى بيهم تو توك انت وبنتك.قام الكمسرى بعت جاب شرطة القطر وقاله الست دى راكبه من غير تذكرة ومش عايزه تدفع.الست أول ماشافت امين الشرطه جسمها عمل رعشه خفيفه ودموعها ابتدت انزل واحده واحده .

امين الشرطه قالها هاتى البطاقه بتاعتك

الست قالتله انا مفيش معايا بطاقه

امين الشرطه قالها امال ايه الأوراق اللى معاكى دى

الست قالتله دى روشتات و ورق علاج يابيه

قالها طب هاتى الورق ده ومش وخد منها الورق والروشتات وقالها مش هتاخدى الورق ده غير لما تدفعى حق التذكره او هسلمك لأقرب نقطه

الست قالتله وهى بتبكى طب اجيب من فين يابيه انا لوحدى هنا والله العظيم ومفيش معايا غير بنتى وبنتى تعبانه

الامين قالها خديها لفى بيها ف القطر واشحتى ولما تلمى حقى التذكره تعالى خدى ورقك

الست أول ماسمعت الكلمه بتاعة اشحتى دموعها نزلت من عينها زى السيل

الغريب فى الموضوع ان شباب كتير كان ف البوفيه والموقف قدامهم ومحدش رضى يتدخل او يتكلم لحد ما فجأة دخل البوفيه راجل لابس نظاره الراجل اللى ظاهر فى أول صوره وشاف الموضوع قدامه فكلم الست وقالها تعالى ياماما.مالك.مالهم بيكى الناس دول.قالتله انا ركبت القطر ومفيش معايا فلوس والكمسرى وامين الشرطه اخدو منى ورق العلاج والروشتات.قالها تعالى ياماما ماتخفيش.ودخل ع امين الشرطه وقاله بعد اذنك

الامين قاله نعم فيه ايه

الراجل قاله انا هدفع حق التذكره للست دى

الامين قاله دول تذكرتين يااستاذ هى وبنتها

قاله طب وماله اتفضل انت عايز كام

قاله انا عايز ٢٠٤ جنيه

قاله طب بعد اذنك الورق والروشتات

قاله اخد الفلوس الأول

قاله اتفضل اهى الفلوس ودفعله وخد الورق بتاعه الست وبحركة غريبه والله العظيم والله العظيم تانى انا متهيألى انى انا بس اللى خدت بالى منها الراجل وهو بيعطى الورق والروشتات للست كرمش فيهم ٢٠٠ جنيه واداهم للست وقالها اتفضلى يا امى احنا كلنا بنتعرض للمواقف دى وانا ياما كتير تعرضت لكده فما تزعليش وما تخديش على خاطرك والست خدت الورق ومشت من غير ما يقولها انه كرمشلها ٢٠٠ جنيه فى الورق.

وبعد كده الراجل ده قعد ع البوفيه وطلب قهوه وولع سيجارة .قام امين الشرطه قاله ماتبقاش غلبان يا استاذ دول ناس مايتمرش فيهم حاجه انت باين عليك صعيدى غلبان

الراجل قاله انا مش صعيدى ومش مصرى اساسا أنا سورى من حلب