والد نيمار : برشلونة رفض دفع أموالي .. فوقفت في صف سان جيرمان

أكد #نيمار_سانتوس ، والد نيمار ووكيل أعماله، أن #برشلونة الإسباني خسر دعمه للاحتفاظ بنجله في صفوفه عندما رفض دفع مكافأة تمديد العقد بينهما.

وانضم المهاجم الدولي البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان، الخميس الماضي ، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وأكد أنه اتخذ قراره خلافا لنصيحة والده، وتشير التقديرات إلى أن نيمار سيتقاضى راتبا سنويا في سان جيرمان قدره 30 مليون يورو.

وجمد برشلونة مكافأة تمديد عقد نيمار البالغة 26 مليون يورو بعد قرار اللاعب الرحيل، وأعلن متحدث باسم النادي الإسباني يوم الجمعة أن الأخير لن يدفع هذه المكافأة.

وقال والد نيمار لإذاعة كادينا كوبي : “في تلك اللحظة، فقد برشلونة دعمي عندما رفض ذلك (دفع المكافأة)، حتى تلك اللحظة كنت في جهة برشلونة وأحاول إقناع نيمار بالبقاء، ولكن بعد هذا الموقف من مجلس الإدارة لم أعد قادرا أن أكون إلى جانبهم لأن العقد صريح وواضح”.

وكان المتحدث باسم برشلونة جوسيب فيفس أكد، الجمعة، أن برشلونة كان أودع المبلغ لدى كاتب العدل لدفعه إلى نيمار في الأول من سبتمبر في حال بقائه في صفوفه، لكنه استرد المبلغ: لأن اللاعب لم ينفذ عقده.

وكان نفوذ والد نيمار على مسيرة نجله موضع انتقاد من قبل وسائل الإعلام في الأعوام الأربعة التي أمضاها في إسبانيا، ودفع برشلونة 40 مليون يورو لشركة يملكها والدا اللاعب بعد انضمامه من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013.

لكن والد نيمار أصر على أن نجله اتخذ قرارا “شجاعا” بقوله: القرار كان قراره. كان في المكان الذي حلم به. استمع إلى نصيحة أصدقائه والأشخاص من حوله وأراد مواجهة هذا التحدي. أعتقد أنه كان شجاعا جدا، وله الحق في اتخاذ هذا القرار.

وكان نيمار قال قبيل وصوله إلى باريس الجمعة متوجها إلى والده: أيها الوالد، أتفهم وأحترم رأيك، لكني اتخذت قراري، كل ما أطلبه منك هو مساندتي كما فعلت دائما.

ويعتبر والد نيمار من أقرب المقربين لابنه، وهو الذي يشرف على مسيرته ويفاوض على عقوده، وقد أصبح مشهورا أيضا حتى إنه ظهر في إعلان إلى جانب نيمار.

وأحدث انتقال نيمار إلى برشلونة عام 2013 تقلبات قضائية وضريبية حيث أعلن النادي الكاتالوني في حينه أن قيمة الصفقة بلغت 57 مليون يورو، ثم أعيد تقديرها بنحو 88 مليون يورو من قبل القضاء الإسباني.

وأدين برشلونة بتهمة إخفاء قسم من قيمة الصفقة عن مصلحة الضرائب، وسيواجه قريبا قضية جديدة بتهمة الاحتيال والفساد، وسيحاكم فيها نيمار ووالده. ( AFP )