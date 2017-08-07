بشار الأسد لبرلمانيين تونسيين زاروه في دمشق : التدخلات الخارجية تهدف إلى تقسيمنا لطوائف و جماعات صغيرة

بشار الأسد لبرلمانيين تونسيين زاروه في دمشق : التدخلات الخارجية تهدف إلى تقسيمنا لطوائف و جماعات صغيرة

قال بشار الأسد، إن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة مشيراً إلى أن “الاستهداف الخارجي لدولنا العربية هو واحد ولكن تحت عناوين ومسميات مختلفة”.

وأضاف بشار، الاثنين، أن “الوعي الشعبي لحقيقة هذا الاستهداف أصبح كبيرا وبالتالي فإن دور البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حالة من الحوار ليس حول الوضع الحالي فقط وإنما أيضا حول المستقبل لأن التدخلات الخارجية ستستمر بهدف تبديل هويتنا وتقسيمنا إلى طوائف وجماعات صغيرة”.

وجاء حديث رأس النظام خلال استقباله وفدا برلمانيا يضم نوابا من عدد من الأحزاب التونسية برئاسة مباركة البراهمي.

وبين بشار أن “الزيارات التي قامت وتقوم بها وفود من جمهورية تونس الشقيقة وعلى مختلف المستويات الشعبية والبرلمانية إلى سوريا تعبر عن الحراك والحيوية داخل المجتمع التونسي، موضحا أن هذه الزيارات مهمة من أجل الحوار وللاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض”.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد أنهم “جاؤوا إلى سوريا للتعبير عن موقف الشعب التونسي المؤيد للشعب السوري الذي صمد رغم كل الدعم الخارجي للهجمة الإرهابية التي يتعرض لها”.