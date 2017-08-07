بشار الأسد لبرلمانيين تونسيين زاروه في دمشق : التدخلات الخارجية تهدف إلى تقسيمنا لطوائف و جماعات صغيرة

قال بشار الأسد، إن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة مشيراً إلى أن “الاستهداف الخارجي لدولنا العربية هو واحد ولكن تحت عناوين ومسميات مختلفة”.

وأضاف بشار، الاثنين، أن “الوعي الشعبي لحقيقة هذا الاستهداف أصبح كبيرا وبالتالي فإن دور البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حالة من الحوار ليس حول الوضع الحالي فقط وإنما أيضا حول المستقبل لأن التدخلات الخارجية ستستمر بهدف تبديل هويتنا وتقسيمنا إلى طوائف وجماعات صغيرة”.

وجاء حديث رأس النظام خلال استقباله وفدا برلمانيا يضم نوابا من عدد من الأحزاب التونسية برئاسة مباركة البراهمي.

وبين بشار أن “الزيارات التي قامت وتقوم بها وفود من جمهورية تونس الشقيقة وعلى مختلف المستويات الشعبية والبرلمانية إلى سوريا تعبر عن الحراك والحيوية داخل المجتمع التونسي، موضحا أن هذه الزيارات مهمة من أجل الحوار وللاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض”.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد أنهم “جاؤوا إلى سوريا للتعبير عن موقف الشعب التونسي المؤيد للشعب السوري الذي صمد رغم كل الدعم الخارجي للهجمة الإرهابية التي يتعرض لها”.

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رأيان على “بشار الأسد لبرلمانيين تونسيين زاروه في دمشق : التدخلات الخارجية تهدف إلى تقسيمنا لطوائف و جماعات صغيرة”

  1. اسم رئيسة الوفد بولة فا ما غريبة تلتقي البولة العروبچبة الخسة مع الخ،،،، العلوي النتن بتواليت المقاومة.
    لا يوجد إخس و أنذل و أسفه من القومجييين العروبجيبن مؤخرة مريام كلينك انظف من وجوههم العفنة.
    بدهون يحرروا الأقصى بضراطهم.

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  2. بتحكو عن الخيانة. خيانتكم لوطنكم لم يشهدها تاريخ الخيانات بالعالم كله. اليس الشعب السوري هو باع وطنه وارضه وعرضه لاسرائيل وانجاس الخليج بدولار. اليس السوريين هم من يتعالجون عند اسرائيل. اليس السوريين الخونة هم من يرقصون ويصفقون لاسرائيل عندما تقصف وطنهم وارضهم. اليس السوريين هم من يدمرون وطنهم ويقتلون ويقطعون الرؤوس ويفظعون في وطنهم وارضهم باوامر من اسرائيل والخليج وقطر وتركيا وامريكا من اجل دولار.. الشعب الفلسطيني العالم والتاريخ يشهد له ببطولاته وتضحياته من اجل وطنه وارضه ويكفيه فخرا وشموخا وكرامة انه الشعب الاعزل الوحيد بالعالم كله الذي يقاتل اسرائيل وحده وبحجارته وسكاكينه وبصدورهم العارية. فلسطينيون سوريا من جيش التحرير الفلسطيني. ولواء القدس الفلسطيني وقوات الجليل الفلسطيني. وجميع الفصائل الفلسطينية. جميعهم في ساحات القتال جيشكم ياانذال يسطرون اروع البطولات والتضحيات لدفاع عن ارض سوريا وعزتها من خيانة ابنائها ويقدمون ارواحهم رخيصة فداء لها. لو انكم سوريين شرفاء مانبحتم هذا النباح على الفلسطينيون. من اجل عاهرة كتبت خبر كاذب….وماصدقتم تنبحون على الشرف. مكان مايضع الفلسطيني قدمه لايشرفه ان تضعو رؤوسكم النجسة. انتم عار على الاسود وسوريا…السوريات في الزعتري تباع وتشترى. وفي لبنان بدولار.واحد. وبقية البلاد ارخص بكتير….. لك الله ياسوريا على هيك شعب التبن ضياعة فيه.

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