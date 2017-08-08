إبن الممثل الراحل ” رفيق سبيعي ” : والدي حرمني و شقيقي من الميراث بسبب مواقفنا المعارضة لنظام بشار الأسد

نقلت صحيفة “القدس العربي” عن “السينمائي السوري” بشار سبيعي، قوله إن والده الممثل الراحل “رفيق سبيعي”، حرمه من الميراث بسبب مواقفه المعارضة.

ويعرف عن بشار مواقفه المؤيدة للثورة، وعن ذلك قال للصحيفة: “دماء الضحايا لم تترك لأحد خياراً”.

وكتب سبيعي على حسابه في فيسبوك، بحسب ما نشرت الصحيفة: “علمت منذ يومين فقط أنه حرمني أنا وأخي المرحوم عامر من الميراث، لأننا خرجنا عن طوعه ورحلنا عن دمشق رافضين الظلم ولننشد نصرة المظلوم بالكلمة والقلم والتعبير الحرّ. أصبح ثمن الكلمة الحرة غاليا جداً عندنا معنوياً ومادياً، ولكنني لن أتخلى عن حقي في قولها ولو كلفتني حياتي. سامحك الله يا أبيك”.

وقال بشار إنه وفي آخر مكالمة بينه وبين والده سعى لتوضيـح التباين بين الموقفين، فقال له: “أبي أنا قد تركت سوريا حتى لا أحرجك بموقفي وأنت تقف بجانب النظام، وأيضا لم أرغب في أن أحرج نفسي وأنا اخترت دعم الثورة، لذلك خرجت”، وعجزت دقائق المكالمة الأخيرة بين الأب والابن، في العام 2012 من أن تقرب بين الموقفين المتباعدين، بحسب الصحيفة.

ومنذ ذلك التاريخ انقطع التواصل بينهما، وبعد أن توفي السبيعي الأب (كانون الثاني الماضي)، علم بشار عن طريق صديق له أن والده حرمه هو وشقيقه الراحل عامر، من الميراث بسبب موقفهما المناهض للنظام.

تلك الصدفة دفعت الابن ليعيد النظر في بطش نظام الأسد ولكن من زاوية جديدة أشد بؤساً، وعن ذلك قال للصحيفة: “أنظر كيف انتزع هذا النظام منا حتى دفء علاقاتنا الأسرية، هو يقتل كل شيء ولكن سنبقى نحلم بسوريا حرة، وموقفي من الظلم لن يتغير مهما كان الجرح المعنوي الذي سببته وصية والدي عميقاً، فهي تدلل على أن منظومة الأسد البوليسية بشعة وكيف أنها مزقت مجتمعنا”، ويكمل: “لست ناقماً على أبي بالمرة فهو أبي، ولكني لن أغفر للنظام .. لست نادماً على موقفي الذي اخترته .. أن أضحي بكل شيء في سبيل أن أجد حريتي كمواطن”.