بالفيديو .. سعودي يعفو عن قاتل ابنه وقت تنفيذ حكم الإعدام

طلب مواطن سعودي من شرطة مكة وقف تنفيذ حكم الإعدام بحدّ السيف بحقّ قاتل ابنه معلناً عفوه عنه.

وكانت شرطة مكة قد أحضرت الشاب شبيب بن فيصل السبيعي إلى ساحة عامة لتنفيذ حكم الإعدام فيه الأحد الماضي، بعدما أصدر القضاء السعودي بشكلٍ نهائي الحكم وذلك بتهمة قتل نجل ثواب بن عبدالله السبيعي.

وقبل لحظات من تنفيذ الحكم بالإعدام، أعلن والد القتيل أمام الحاضرين عن عفوه عن القاتل من دون مقابل، ما أثار ردود فعل إيجابية في السعودية.

ويُحكم بالإعدام في السعودية على مهربي المخدرات، ومرتكبي الاغتصاب والقتل والسطو المسلح وممارسي الشعوذة بالإضافة إلى جرائم الارهاب.