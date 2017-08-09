فرنسا : السجن و الغرامة لمزارع ساعد لاجئين و اصطحبهم إلى مزرعته

فرنسا : السجن و الغرامة لمزارع ساعد لاجئين و اصطحبهم إلى مزرعته

حكمت محكمة فرنسية على مزارع بالسجن المشروط، وغرامة مالية، بمدينة اكس أون بروفانس، جنوب شرقي فرنسا، بسبب مساعدته للاجئين.

وقالت شبكة “دا ريداكتي” البلجيكية، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفرنسي سيدريك هيرو، حكم عليه بالسجن المشروط لمدة أربعة أشهر، إضافة لدفعه غرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو.

وكان الفرنسي قد نقل لاجئين بسيارته من أمام مركز شرطة عام 2016 على الحدود الفرنسية الإيطالية، وقام باصطحابهم إلى كرفانته الموجودة في مزرعته.

ومنذ خمس سنوات تم التصويت على قانون ينص على أن تقديم المساعدة للاجئين أمر لا يعاقب عليه القانون في حال كانت مساعدة إنسانية، إلا أنه وبحسب السلطات الفرنسية فإن المزارع تجاوز القانون.