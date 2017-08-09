وسائل إعلام كردية : تركيا تفتتح أكبر جسر تجاري مع إقليم كوردستان العراق

تستمر أعمال تجهيز أكبر جسر تجاري بين إقليم كردستان العراق وتركيا، في معبر إبراهيم الخليل، ومن المقرر أن تنتهي التجهيزات في غضون شهرين.

ونقلت شبكة روداو عن مدير جمارك معبر إبراهيم الخليل، فرست محمد علي، قوله “بدأ العمل في المشروع منذ أكثر من عام، ولم يتبقَ الكثير لإكماله”.

وأضاف: “الآن يوجد جسران فقط، وكلاهما من اتجاه واحد، أما الجسر الجديد فهو مزدوج الاتجاه، ويبلغ عرضه 30 متراً، وسيكون أكبر الجسور التجارية في معبر إبراهيم الخليل، وسيلعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات التجارية بين كوردستان وتركيا”.

وأكد علي أن كلا من تركيا والإقليم تتقاسمان الأعباء مناصفة بينهما، مضيفاً أن “القنصل التركي زار خلال الأسبوع الماضي المعبر، واطلع على سير العمل في مشروع الجسر، وطالب بإكماله”.

وحول التغييرات في الحركة التجارية بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاء، قال فرست محمد علي: “لم تطرأ أي تغييرات في دخول البضائع، بل أن التجار الأتراك يسعون لإيصال المزيد من السلع عبر معبر إبراهيم الخليل إلى الموصل”.