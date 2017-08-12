إدلب تستيقظ على جريمة مروعة : تصفية 7 عناصر من الدفاع المدني و سرقة سياراتهم و معداتهم !

إدلب تستيقظ على جريمة مروعة : تصفية 7 عناصر من الدفاع المدني و سرقة سياراتهم و معداتهم !

استيقظ أهالي سرمين في ريف إدلب، على جريمة مروعة راح ضحيتها 7 عناصر من الدفاع المدني، تم قتلهم بدم بارد داخل مركزهم.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إنه في فجر السبت (اليوم) قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة مركز الدفاع المدني في سرمين وقامت بتصفية الزمرة المناوبة (7 عناصر) وسرقة سيارتي فان وخوذ بيضاء وقبضات.

وناشد الدفاع جميع الحواجز في الشمال السوري “حجز أي فان للدفاع المدني لا تحمل مهمة رسمية ممهور بختم الدفاع حتى يتم التأكد من ملكيتها”.

ونشر مركز إدلب الإعلامي أسماء الضحايا وهم: “زياد حسن قدحنون – باسل مصطفى قصاص – محمد شبيب – عبد الرزاق حسن حاج خليل – محمد ديب الهر – محمد كرومة – عبيدة”.

وقال ناشطون معارضون، إن من بين الضحايا عنصر الدفاع المدني محمد ديب (أبو كفاح)، الذي اشتهر بظهوره في مقطع مصور وهو يبكي ألماً وفرحاً بنجاحه بإخراج طفلة من تحت الأنقاض، بعد قصف نظامي طال إدلب.

صور الضحايا (مؤذية + 18)