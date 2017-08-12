إدلب تستيقظ على جريمة مروعة : تصفية 7 عناصر من الدفاع المدني و سرقة سياراتهم و معداتهم !

12 أغسطس، 2017
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استيقظ أهالي سرمين في ريف إدلب، على جريمة مروعة راح ضحيتها 7 عناصر من الدفاع المدني، تم قتلهم بدم بارد داخل مركزهم.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إنه في فجر السبت (اليوم) قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة مركز الدفاع المدني في سرمين وقامت بتصفية الزمرة المناوبة (7 عناصر) وسرقة سيارتي فان وخوذ بيضاء وقبضات.

وناشد الدفاع جميع الحواجز في الشمال السوري “حجز أي فان للدفاع المدني لا تحمل مهمة رسمية ممهور بختم الدفاع حتى يتم التأكد من ملكيتها”.

ونشر مركز إدلب الإعلامي أسماء الضحايا وهم: “زياد حسن قدحنون – باسل مصطفى قصاص – محمد شبيب – عبد الرزاق حسن حاج خليل – محمد ديب الهر – محمد كرومة – عبيدة”.

وقال ناشطون معارضون، إن من بين الضحايا عنصر الدفاع المدني محمد ديب (أبو كفاح)، الذي اشتهر بظهوره في مقطع مصور وهو يبكي ألماً وفرحاً بنجاحه بإخراج طفلة من تحت الأنقاض، بعد قصف نظامي طال إدلب.

صور الضحايا (مؤذية + 18)

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6 آراء على “إدلب تستيقظ على جريمة مروعة : تصفية 7 عناصر من الدفاع المدني و سرقة سياراتهم و معداتهم !”

  2. ” وماتدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي ارض تموت”. صدق الله العظيم
    العصابات والخلايا النائمة التابعة لمخابرات الاسد في إدلب والله تعبث عبثا ولا يعلم بهم إلا الله والخائنون…

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  3. مكتوب على سوريا منذ ان حكمها القاتل حافظ الاسد ان لا يكون فيها مكان للشرفاء والطيبين وفي حال ظهورهم يجب تصفيتهم حتى يسير الجميع في نهر الفساد والحقد والاجرام الذي يجتاح سوريا
    وقد يقول قائل ان هؤلاء استشهدوا في مناطق الثورة والمعارضة وهذا صحيح ولكن تربية الاسد للشعب السوري لا زالت تستوطن نفوس الكثيرين وتتحكم بسلوكهم بل واخذوه معهم الى مناطق المعارضة والشتات
    الرحمة الواسعة للشهداء الابرار واللعنة لقاتليهم ولمربيهم حافظ وابنه والعصابة الملحقة بهما

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  5. انا لله وانا اليه راجعون .. رحم الله شهداء المسلمين ..الحقد الطائفي واضح جدا .. وادلب مخترقة للنخاع .. من عمل هذا العمل.. حاقد طائفي .. وهو يعتقد انه بامان من ايدي الثوار .. اتخيلهم مجموعة من اصحاب اللحى الذين يتقنون اللهجة الادلبية .. والتلون بلون احدى الفصائل .. الغاية الاساسية :اضعاف مقومات الصمود وتدمير عناصرالبنية التحتية البشرية تمهيدا لغزو محتمل .. طواقم الاسعاف والدفاع المدني مستهدفون .. وجميع مقومات الصمود من ماء وغذاء ودواء.. ادعوا فصائل ادلب للتوحد مع الجيش الحر والنظر بمنظار بعيد الامد ..وحسبنا الله ونعم الوكيل

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