منقبة مغربية ” مجهولة ” تحذر فتيات و نساء السعودية من ” دعاة الفتنة و التحرر ” ! ( فيديو )

منقبة مغربية ” مجهولة ” تحذر فتيات و نساء السعودية من ” دعاة الفتنة و التحرر ” ! ( فيديو )

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر مغربية تحذر نساء السعودية من “دعاة الفتنة والتحرر”.

ويظهر في المقطع المصور الذي نشرته قناة “شؤون عربية” على يوتيوب، فتاة ترتدي النقاب، قيل إنها مغربية، وهي توجه رسالة للسعوديات، محذرة إياهن من “دعاة الفتنة والتحرر”.

ووصفت المغربية هؤلاء بأنهم “يمكرون بالسعوديين من حيث لا يشعرون”، وأضافت: “وجدنا في المغرب دعاة لحقوق المرأة من بني جلدتنا، وقد خدعوا أمهاتنا وجداتنان والآن يعضّ الناس أصابع الندم بعد أن عرفوا انهم دعاة شهوات وحربٍ للإسلام، وفقرٍ وسلبٍ لحقوق النّاس، لا دعاة حقوق وحريات”.

وتابعت: “الآن ضيقوا على حجابنا وضيقوا على ديننا وأصبحوا يساوموننا على أعراضنا حتى في حاجاتنا الاساسية، ونفس الدعاة السباقين عندنا، هم الآن عنكم نراهم بنفس الطريقة وبنفس الدعوة وبنفس الفكرة يحاولون في بنات الصحابة ومعقل الحرمين”.

وختمت بالقول: “أرجوكم يا اخواتي .. يا حبيباتي اثبتن على الحقّ .. أرجوكم يا معشر الآباء حافظاو على بناتكم .. أرجوكم يا علماء ومشايخ السعودية قولوا كلمة الحق وقفوا أمام أهل الفساد فالمسؤولية عليكم عظيمةٌ أمام الله”.