صحيفة إسرائيلية : المطران ” عطالله حنا ” زار سوريا و التقى بشار الأسد

13 أغسطس، 2017
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قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، ان المطران عطا لله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اجتمع مؤخرا مع بشار الأسد، في دمشق.

وأكدت الصحيفة ان هذا اللقاء بين الشخصية المسيحية الرفيعة في اسرائيل مع الأسد، جاء بهدف إعلان للأخير، واثار انتقاداً حاداً في اسرائيل.

وتضيف الصحيفة، بحسب ما نقلت عنها شبكة “آي 24” الإسرائيلية، أن المطران شارك في تظاهرة تضامن مع النظام السوري، وقام خلال زيارته لسوريا بزيارة قصر بشار الأسد.

كما كتبت “يسرائيل هيوم” انه تم في السابق التحقيق مع المطران حنا على خلفية لقاءاته مع جهات رسمية سورية، وهذه المرة، ترى الصحيفة التي تعتبر مقربة من نتنياهو واليمين الاسرائيلي، ان المطران ذهب بعيدا في خطواته والتقى مع الأسد نفسه “الذي يعتبر مجرم حرب بسبب مسؤوليته عن قتل المدنيين السوريين خلال الحرب الاهلية في بلاده”.

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رأي واحد على “صحيفة إسرائيلية : المطران ” عطالله حنا ” زار سوريا و التقى بشار الأسد”

  1. اذا كان مجرم حرب بنظركم ورعيتموه كل هذه الرعاية وعملتم على حمايته ومنع نظامه المجرم من السقوط ماذا لو لم يكون مجرماً للحرب وللتذكير فقط
    فانتم من منع عنه الضربة الامريكية عندما استخدم الكيماوي وانتم من تجاهلتم دخول حزب الله الى سوريا وغضضتم انظاركم عنه وكذلك التدخل الايراني ولكن باكورة رعايتكم عندما ذهب نتنياهو الى روسيا وعلى اثرها تم التدخل الروسي في سوريا وليس خافيا على احد ما فعله الروس في سوريا
    ويمكن ان نضيف امراً اعتقد ولا اجزم ان لكم دورا فيه وهو خذلان الامريكان للثورة ومنع تسليحها واخيرا قطع اي معونة عنها

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