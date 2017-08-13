صحيفة إسرائيلية : المطران ” عطالله حنا ” زار سوريا و التقى بشار الأسد

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، ان المطران عطا لله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اجتمع مؤخرا مع بشار الأسد، في دمشق.

وأكدت الصحيفة ان هذا اللقاء بين الشخصية المسيحية الرفيعة في اسرائيل مع الأسد، جاء بهدف إعلان للأخير، واثار انتقاداً حاداً في اسرائيل.

وتضيف الصحيفة، بحسب ما نقلت عنها شبكة “آي 24” الإسرائيلية، أن المطران شارك في تظاهرة تضامن مع النظام السوري، وقام خلال زيارته لسوريا بزيارة قصر بشار الأسد.

كما كتبت “يسرائيل هيوم” انه تم في السابق التحقيق مع المطران حنا على خلفية لقاءاته مع جهات رسمية سورية، وهذه المرة، ترى الصحيفة التي تعتبر مقربة من نتنياهو واليمين الاسرائيلي، ان المطران ذهب بعيدا في خطواته والتقى مع الأسد نفسه “الذي يعتبر مجرم حرب بسبب مسؤوليته عن قتل المدنيين السوريين خلال الحرب الاهلية في بلاده”.