قيادية كردية : وصول ” عرب الغمر ” على يد حافظ الأسد أحدث جرحاً غائراً .. و لن نسمح بمشاركتهم في ” مؤتمر الشعوب الديمقراطي “

قيادية كردية : وصول ” عرب الغمر ” على يد حافظ الأسد أحدث جرحاً غائراً .. و لن نسمح بمشاركتهم في ” مؤتمر الشعوب الديمقراطي “

اعتبرت فوزة اليوسف، الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لـ “فيدرالية شمال سوريا” أن وصول عرب الغمر إلى الحسكة على يد حافظ الأسد، كان جرحاً في المنطقة وأنه “سياسة عنصرية جائرة بحق الأكراد”.

وحول مشاركتهم في الانتخابات المزمع إقامتها من قبل الإدارة الذاتية الكردية، قالت اليوسف في تصريحات لموقع “سوريا على طول : “لا يوجد إقصاء للعرب الغمر في العملية الانتخابية، وإنما هناك محدودية في الإنضمام نظراً إلى وضعهم الخاص”.

وأشارت إلى أنه “تمت المناقشة هذه المسألة مطولاً في المجلس التأسيسي للفيدرالية، بحيث لا يتم إقصاؤهم بشكل نهائي من الانتخابات من جهة، وترك هذا الملف مفتوحاً للنقاش والحل من جهة أخرى”.

وأضافت: “تم إقرار مشاركتهم في انتخابات الوحدات الإدارية بما فيها الكومين والبلدية فقط، لكي ينظموا حياتهم الخدمية والإدارية لحين الوصول إلى تسوية سياسية حول هذه المسألة، وهذا يعني بأنه لا يوجد إقصاء وإنما هناك محدودية في الانضمام نظراً لوضعهم الخاص”.

وحول منع أهالي منبج والرقة من المشاركة قالت اليوسف: “منبج تحررت منذ فترة والرقة لم تتحرر بعد، من أجل انضمام هذه المناطق الى مناطق الفيدرالية، هناك حاجة لتهيئة المجتمع في تلك المناطق، إن فرض مثل هذا الشيء لن يكون موضوعياً”.

وقال الموقع إنه “لا يسمح لآلاف العرب بالتصويت في الجولة الثالثة لاختيار ممثلي المنصب الأعلى في المنطقة: مؤتمر الشعوب الديمقراطي، وهو بمثابة البرلمان الفدرالي لمناطق الفدرالية الديمقراطية شمال سوريا”.

يذكر أن الإدارة التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي، أقرت انتخابات محلية مقسمة على ثلاث جولات، الأولى تبدأ في 22 أيلول، للقادة من جميع البلديات المحلية، والثانية في 3 تشرين الأول، لممثلي البلدة والمدينة والمجالس الإقليمية، والثالثة والأخيرة في 19 كانون الأول لـ “مؤتمر الشعوب الديمقراطي”.