محافظ بشار الأسد في حلب : سيتم تعويض المتضررين من ” الأعمال الإرهابية “

محافظ بشار الأسد في حلب : سيتم تعويض المتضررين من ” الأعمال الإرهابية “

دعت محافظة مدينة حلب (سلطات النظام) أهالي مناطق وقرى ريف حلب التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها وتخليصها من الإرهاب إلى مراجعة الوحدات الإدارية في مناطقهم والقيام بالإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للمتضررين منهم “جراء الأعمال الإرهاببية”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن محافظ بشار الأسد في حلب، حسين دياب، قوله:”بعد تطهير أجزاء واسعة من ريف حلب من الإرهاب فإنه يتم بذل كل الجهود لإعادة كل أشكال الحياة لهذه المناطق وتسهيل عودة الأهالي وتأمين مستلزماتهم الخدمية والمعيشية وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية”.

وأضاف: “المحافظة حريصة على تسريع صرف التعويضات للمتضررين جراء الإرهاب وتبسيط الإجراءات وزيادة عدد اللجان المكلفة بالعمل بما يسهم في إنجاز العمل المطلوب بأسرع وقت ممكن”.

زعم المحافظ أنه تم تشكيل 6 لجان للكشف الحسي موزعة على مناطق السفيرة ودير حافر ومنبج وسمعان والباب واعزاز ومناطقها من مديرية الخدمات الفنية إضافة للجنة للتدقيق وأخرى للتقييم المالي.