محافظ بشار الأسد في حلب : سيتم تعويض المتضررين من ” الأعمال الإرهابية “

14 أغسطس، 2017
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دعت محافظة مدينة حلب (سلطات النظام) أهالي مناطق وقرى ريف حلب التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها وتخليصها من الإرهاب إلى مراجعة الوحدات الإدارية في مناطقهم والقيام بالإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للمتضررين منهم “جراء الأعمال الإرهاببية”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن محافظ بشار الأسد في حلب، حسين دياب، قوله:”بعد تطهير أجزاء واسعة من ريف حلب من الإرهاب فإنه يتم بذل كل الجهود لإعادة كل أشكال الحياة لهذه المناطق وتسهيل عودة الأهالي وتأمين مستلزماتهم الخدمية والمعيشية وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية”.

وأضاف: “المحافظة حريصة على تسريع صرف التعويضات للمتضررين جراء الإرهاب وتبسيط الإجراءات وزيادة عدد اللجان المكلفة بالعمل بما يسهم في إنجاز العمل المطلوب بأسرع وقت ممكن”.

زعم المحافظ أنه تم تشكيل 6 لجان للكشف الحسي موزعة على مناطق السفيرة ودير حافر ومنبج وسمعان والباب واعزاز ومناطقها من مديرية الخدمات الفنية إضافة للجنة للتدقيق وأخرى للتقييم المالي.

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رأيان على “محافظ بشار الأسد في حلب : سيتم تعويض المتضررين من ” الأعمال الإرهابية “”

  2. قديمة لعاب غيرها يا محافظ حلب !!!

    تجار سوق الهال كشفوا مخططاته وهزوا الكرسي من تحتوا فقال بينو وبين حالو منكسب ود الناس المشردين ومنها منعمل تلميع وجهين بويا علماشي انو الزلمة عم يشتغل ويساهم باعادة الاعمار والتاهيل قبل ما يئحطولووووا
    بلكي بينط من محافظ لشيء وزارة او استشارة احسن من الحلاقة علزيرو ويصفى بالشارع علقولتنا علكبرة جبة حمرااا

    سيادة المحافظ خططك ومخططاتك عيفهن لحالك وتروووووك العالم تعيش وتشتغل كااااافي تفتيق علناس سوق الخضرا بكل المدن بيكون بمركز المدينة وسووووق الهال بحلب عمروووو اكبر من عمرك وعمر اللي حطك يعني بقلم نشرح صار تراث ومعلم تاريخي فروووح خطط لشيء مهم ووفر هالمصاري المخصصة لتصليح البيوت المدمرة والاهم تسكين العالم اللي هلكت وفنيت بدفع الاجارات والامبيرات بالفعل اذا لم تستحي اشتغل شرطي وبعدين محافظ!!!

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