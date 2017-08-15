” سكر و عربدة و تحرش بالفتيات ” .. هذا ما يفعله عناصر ” الجيش العربي السوري ” في شوارع دمشق ( فيديو )

15 أغسطس، 2017
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أظهر مقطع مصور، انتشر على نحو واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من جنود الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”،، وهم يشربون مشروبات كحولية، ويتحرشون بالمدنيين (فتيات وشبان)، وسط العاصمة دمشق، دون أن يتجرأ أحد على ردعهم.

وكان العناصر الظاهرون في الفيديو يتجولون في منطقة “جسر الرئيس” بالقرب من جامعة دمشق.

وكما جرت العادة، عمدت العديد من المصادر الموالية إلى الإلقاء باللائمة على “القوات الرديفة”، التي تشوه صورة “الجيش”، مطالبة “وزير الدفاع” بالتدخل ومحاسبتهم.

الجدير بالذكر أن دمشق محتلة بعشرات الحواجز الأمنية التي تتبع لجهات مختلفة (جيش – أمن – شبيحة – كتائب بعث – حزب الله – ميليشيات عراقية – …).

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9 آراء على “” سكر و عربدة و تحرش بالفتيات ” .. هذا ما يفعله عناصر ” الجيش العربي السوري ” في شوارع دمشق ( فيديو )”

  1. دولة العصابات هكذا كانت ابدا فلا عجب اخواني….هكذا جلبت لنا العصابات امثال عظام منهم بطل الرياضيات حافز بشارالجحش صفر صفر وامثال كثيرون ابطال قرقعة المتى هذه البلاد انتهت الى غير رجعة كان الله في عون اهل سورية المغتصبة كان الله في عون اهلها وبناتها ونسائهاواطفالها …

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  3. نطالب الفصائل جميعها التوحد تحت راية الجيش الحر والوقوف بوجه الضغاة والفساد والرعاع والقذارة الاسدية

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  4. لايفلح جيش يقوده ناس بلا اخلاق

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  5. بتستاهلوا يا أهل الشام
    اللي بده يمسح جوخ لمجرمين و يكولك هيك بده يلاقي و لسه الحبل عالجرار و ما شفتوا شي

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  7. المشكلة مشكلة شعب وبس ،موالاة ولا معارضة ولا البلاوي يلي بأوربا،بس وين كان مخبا ها الوسخ كله؟!

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  8. يعني عرفنا ان النظام ليس بيده صلاحيات امام صلاحيات روسيا وايران ولكن ان لا يكون له صلاحيات حول هؤولاء الرعاع والذين يعتبرون مجهولي النسب وبعمرهم ما شافوا نساء مازالوا يعيشون فوق البغال على الجبال وفجأة رأوا انفسهم وسط العاصمة مطلوب منهم ان يشبحوا على الناس وخصوصا بناتنا واخواتنا فاذا اين من يدعي انه النظام من هؤولاء الحشرات والطفيلين هذا برسم الاجابة من رأس النظام

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