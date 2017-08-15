” سكر و عربدة و تحرش بالفتيات ” .. هذا ما يفعله عناصر ” الجيش العربي السوري ” في شوارع دمشق ( فيديو )

” سكر و عربدة و تحرش بالفتيات ” .. هذا ما يفعله عناصر ” الجيش العربي السوري ” في شوارع دمشق ( فيديو )

أظهر مقطع مصور، انتشر على نحو واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من جنود الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”،، وهم يشربون مشروبات كحولية، ويتحرشون بالمدنيين (فتيات وشبان)، وسط العاصمة دمشق، دون أن يتجرأ أحد على ردعهم.

وكان العناصر الظاهرون في الفيديو يتجولون في منطقة “جسر الرئيس” بالقرب من جامعة دمشق.

وكما جرت العادة، عمدت العديد من المصادر الموالية إلى الإلقاء باللائمة على “القوات الرديفة”، التي تشوه صورة “الجيش”، مطالبة “وزير الدفاع” بالتدخل ومحاسبتهم.

الجدير بالذكر أن دمشق محتلة بعشرات الحواجز الأمنية التي تتبع لجهات مختلفة (جيش – أمن – شبيحة – كتائب بعث – حزب الله – ميليشيات عراقية – …).