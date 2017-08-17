قائد القوات الروسية في سوريا : ” اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة و النظام ” لتسيير الأمور في مناطق خفض التصعيد

قائد القوات الروسية في سوريا : ” اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة و النظام ” لتسيير الأمور في مناطق خفض التصعيد

كشف قائد القوات الروسية العاملة في سوريا سيرغي سوروفيكين، عن اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة والحكومة تكون مهمتها تسيير الأمور داخل مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال المسؤول الروسي، في تصريح صحافي اليوم الخميس في اللاذقية: “ستكون المرحلة المقبلة للمصالحة الوطنية عبر استعادة أجهزة السلطة المحلية في المدن والبلدات الداخلة في مناطق خفض التصعيد، وسيتم تشكيل لجان للمصالحة فيها تتكون من ممثلين عن المجتمع المحلي والسلطة وشخصيات موثوقة من المعارضة”.

وأضاف سورفيكين: “روسيا دائماً تدعم الشعب السوري، ولذلك استجابت لطلب الجمهورية العربية السورية في القضاء على الإرهابيين الذين أدت أعمالهم الى تدمير المؤسسات الصناعية والاجتماعية والمعالم الثقافية وهددت وجود الدولة السورية وأجبرت ملايين المدنيين على الخروج من منازلهم”، حسب تعبيره.

واتهم سوروفيكين قوى خارجية لم يسمها بالاستفادة من المشاكل والتناقضات السياسية قبل خمس سنوات في سوريا التي دخلت في حرب بين الأشقاء، وأدت إلى وقوع 70 % منها تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة.

واعتبر المسؤول الروسي أن الحوار بين ممثلي الحكومة والمعارضة في إطار الاتفاقيات حول مناطق خفض التصعيد “بعث الأمل للشعب السوري في وقف العنف في سوريا وأن الكثير من المعارضين السياسيين يطالبون بوقف الأعمال القتالية والبحث عن سبل سياسية لتسوية الأزمة”. (DPA)