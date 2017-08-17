قائد القوات الروسية في سوريا : ” اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة و النظام ” لتسيير الأمور في مناطق خفض التصعيد

17 أغسطس، 2017
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كشف قائد القوات الروسية العاملة في سوريا سيرغي سوروفيكين، عن اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة والحكومة تكون مهمتها تسيير الأمور داخل مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال المسؤول الروسي، في تصريح صحافي اليوم الخميس في اللاذقية: “ستكون المرحلة المقبلة للمصالحة الوطنية عبر استعادة أجهزة السلطة المحلية في المدن والبلدات الداخلة في مناطق خفض التصعيد، وسيتم تشكيل لجان للمصالحة فيها تتكون من ممثلين عن المجتمع المحلي والسلطة وشخصيات موثوقة من المعارضة”.

وأضاف سورفيكين: “روسيا دائماً تدعم الشعب السوري، ولذلك استجابت لطلب الجمهورية العربية السورية في القضاء على الإرهابيين الذين أدت أعمالهم الى تدمير المؤسسات الصناعية والاجتماعية والمعالم الثقافية وهددت وجود الدولة السورية وأجبرت ملايين المدنيين على الخروج من منازلهم”، حسب تعبيره.

واتهم سوروفيكين قوى خارجية لم يسمها بالاستفادة من المشاكل والتناقضات السياسية قبل خمس سنوات في سوريا التي دخلت في حرب بين الأشقاء، وأدت إلى وقوع 70 % منها تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة.

واعتبر المسؤول الروسي أن الحوار بين ممثلي الحكومة والمعارضة في إطار الاتفاقيات حول مناطق خفض التصعيد “بعث الأمل للشعب السوري في وقف العنف في سوريا وأن الكثير من المعارضين السياسيين يطالبون بوقف الأعمال القتالية والبحث عن سبل سياسية لتسوية الأزمة”. (DPA)

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رأي واحد على “قائد القوات الروسية في سوريا : ” اتفاق لتشكيل لجان محلية تشارك فيها المعارضة و النظام ” لتسيير الأمور في مناطق خفض التصعيد”

  1. كل ما قاله هذا الوزير كذب وخداع فهو وجيشه وحكومته لم يقاتلوا ارهابيا واحدا الا من قبيل الاتفاق مع الارهابيين انفسهم ولذر الرماد في العيون
    كل الدمار الذي حصل روسيا مسؤولة عنه اما مباشرة بطيرانها المجرم وطياريها الذين بعثتهم ليتدربوا بالسوريين او بصورة غير مباشرة باسلحتها التي تتفاخر انها ازدادت مبيعا بعد الدخول لسوريا او الاسلحة التي انتهت صلاحيتها وارسلتهما لسوريا باثمان عالية وكمثال تلك الالغام البحرية التي لديها منذ الحرب العالمية الثانية فقتلت السوريين بها بدل التخلص منها
    اما ان تتشكل لحان يشارك فيها ممثلين عن النظام فهذه خدعة مكشوفة وحقيرة فالنظام لا يشارك احدا بل هو يريد ان يستبد بالامور اكثر مما كان عليه والسياسيون الذين يتحدث عنهم فهم اما عملاء لموسكو او ممن يريدون العودة لحضن النظام وحتى هؤلاء يشترطون عليهم ان يقبلوا البسطار العسكري قبل قبولهم كما صرح عضو قيادة للبعث الناهب للدولة والمجتمع

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