تركيا : حي في إسطنبول يتحول إلى ” ساحة معركة ” بين سوريين بسبب ” فتاة ” ! ( فيديو )

نشرت وكالة “إخلاص” التركية، الجمعة، مقطعاً مصوراً، يظهر ما قالت إنه مشاجرة بين سوريين في حي زيتون بورنو، بمدينة اسطنبول.

وعلقت الوكالة على الفيديو بالقول إن “حي زيتون بورنو تحول لساحة معركة بين سوريين”.

وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المشاركين في المشاجرة (الخميس) سوريون يقطنون في الحي، لافتة إلى أن “العراك بدأ كجدال حول فتاة تخص أحد الطرفين، قبل أن يتحول الحي إلى ساحة معركة استخدمت فيها العصي والحجارة والأحزمة”.

وتم تصوير المقطع من قبل أحد سكان الحي الأتراك، ونقلت الوكالة عن مواطن تركي من سكان الحي قوله، إنه مستاء لتكرار مثل هذه الحوادث في الحي، مطالباً السلطات بإيجاد حل، وأضاف: “تتكرر المشاجرات بين السوريين في الحي، ويسقط الكثير من الجرحى، ناهيك عن حالات الطعن التي تحدث بين الحين والآخر .. لقد تفاقم الوضع لدرجة لم نعد نستطيع فيها التجول بأريجية في الحي”.

وتابع “إرهان أونر”: “لقد قدمنا (سكان الحي) عريضة للسلطات بهذا الشأن، وننتظر ردها”.

ولم تذكر وسائل الإعلام التركية، كيف انفضت المشاجرة، أو ما إذا كان الشرطة تدخلت أو ألقت القبض على متورطين.