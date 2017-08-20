دمشق : أسعار ” الفيلات ” في الصبورة و يعفور تضاهي مثيلاتها في فرنسا و بريطانيا !

دمشق : أسعار ” الفيلات ” في الصبورة و يعفور تضاهي مثيلاتها في فرنسا و بريطانيا !

سبع سنوات من الحرب في سوريا، يبدو أن نيرانها لا تصل لذوي الطبقة المخملية، ومعظمهم من كبار ضباط ومسؤولي نظام الأسد، إضافة للأغنياء الجدد من تجار الحرب الذين أفرزتهم الأوضاع القائمة.

تحدثت صحيفة نظامية عن الارتفاع الكبير في أسعار “الفلل”، ومعاناة الراغبين بالحصول على واحدة منها “ليقضوا فيها قيلولتهم بعد عناء يوم عمل شاق”.

وقالت صحيفة “البعث”، إن أسعار الفلل السكنية لشريحة “الأغنياء العاديين” تتراوح ما بين 25– 35 مليون ليرة، بينما تلامس أسعار الفلل المخصّصة لكبار التجار ورجال الأعمال 700 مليون ليرة سورية، وهي أسعار تضاهي أسعار مثيلاتها في فرنسا وبريطانيا.

ويبلغ متوسط سعر الفيلا الواحدة في مناطق الصبورة ويعفور، بالقرب من العاصمة دمشق نحو 500 مليون ليرة سورية.

وعلى الرغم من أن أغلب الفلل السكنية الموجودة في سورية بُنيت بشكل مخالف وغير قانوني، وخاصة في ريف دمشق وضواحي المدن الرئيسية، إلا أنها تؤجر يومياً وليس شهرياً بأسعار مرتفعة جداً.

وبحسب الصحيفة، فإن الترخيص لبناء أي فيلا يخضع لشروط كبيرة ومنها أن تُبنى على مساحة 4 دونمات، وألا تتجاوز مساحة البناء الـ 200 متر مربع، على الرغم من أن سعر الدونم الزراعي يصل إلى 6 ملايين ليرة ويزيد أحياناً، بينما سعر الدونم المُنظم نحو الـ 30 مليون ليرة.

وعلى الرغم من كل ذلك يحرص أغلب التجار على التوجّه إلى الأرياف لبناء الفلل، لانخفاض أسعار الأراضي مقارنة بالمدن ولوجود المساحات الواسعة، وهرباً من الضرائب الكبيرة.