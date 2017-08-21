هدد زوجته بالقتل لأنها تريد الانفصال .. ألمانيا : محاكمة طالب طب سوري بتهمة التخطيط لشن هجوم بالقنابل على كنيس يهودي !

قالت صحيفة “مين بوست” الألمانية، إن شاباً سورياً تحدث عن هجوم على كنيس يهودي، خلال خلاف مع زوجته السابقة، في مدينة فورتسبورغ.

وأشارت الصحيفة، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن ما قاله الشاب السوري لم يكن على ما يبدو تهديداً فارغاً، حيث يواجه الآن اتهامات بأنه إرهابي منتم لتنظيم داعش.

ورأت أنه من الواضح أن الشكوك حول “عبد الهادي.ب”، وهو طالب طب في مدينة فورتسبورغ، قد تم التأكد منها، حيث تبين أنه خلية نائمة لتنظيم داعش.

وقام خبراء مكافحة الإرهاب في مدينة ميونيخ بتوجيه تهمة ضد الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، حيث أكد ذلك مسؤول صحفي في مكتب الشؤون العامة، في مكتب الادعاء العام في مدينة ميونخ.

ووجه المركز البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب في ميونيخ، للشاب السوري، تهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المدعي العام للصحيفة: “يبدو أن المتهم الذين يعيش في فورتسبورغ يشكل خطراً أكبر مما كان يفترض في البداية، ومنذ عام 2014، حاول إقناع العديد من الأشخاص الآخرين بارتكاب هجمات باسم داعش”.

ويواجه السوري اتهامات بالتخطيط لشن هجوم بالقنابل على كنيس يهودي في برلين.

وذكرت الصحيفة أن المتهم كان يعرض أشرطة الفيديو الدعائية عن داعش لطفل زوجته السابق، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات.

ولم تصدر المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ حكمها بعد بشأن قبول الادعاء، وقال مدافعه، “فولفغانغ كونكيل” إن موكله يعتبر بريئاً إلى أن تتم إدانته.

وقد انتبهت السلطات للمتهم في عام 2016، من خلال سلوكه العدواني تجاه صديقه، كما قام بمهاجمة زوجته في شقتها وضربها وركلتها، وهددها بالقتل بسكين من أجل ثنيها عن قرار الانفصال.

وذكرت الصحيفة أن المتهم قضي عليه بأمر جزائي فقط، وقام القاضي “توماس بهل”، بإدانته وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر، بعد ذلك سحب الشاب الاستئناف ضد الحكم في وقت لاحق وأصبح الحكم نهائياً.

وأشارت الصحيفة أنه في سياق التحقيق، كان من المعروف أيضاً أن الشاب في عام 2016، هدد بشن هجمات على المؤسسات اليهودية في ألمانيا، وتم بعد ذلك تم احتجاز الطالب السوري في فورتسبورغ، إلا أن الشرطة في البداية لم تعثر على خطط ملموسة للهجوم أو استخدام المتفجرات.

وختمت الصحيفة بالقول إن التحقيقات المكثفة التي أجراها خبراء الإرهاب على رسائل الشاب الالكترونية، تبين استخدام الشاب لمواد يمكن تجريمها، وهي كافية للاتهام، لكن مكتب المدعي العام لم يعلق على ذلك بالتفاصيل.