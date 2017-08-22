أردوغان : ” أعتبر مساعي تأسيس دولة كردية إهانة لأخوتي الأكراد “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح أبداً لـ”ب ي د ” ولـ ” ي ب ك” (وحدات الحماية الكردية) بـتأسيس دولة لها شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام اجتماع لمسؤولين محليين، عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتحدث أردوغان عن أن “البعض يتحدث عن – مساعي – تأسيس دولة كردية، وأنا أعتبر هذا إهانة لأخوتي الأكراد، لأني أؤمن بأن أشقائي الأكراد لن يعطوا الفرصة لإنشاء مثل هذا الكيان سواء في شمال سوريا او جنوب تركيا.

وأضاف: إن حالة الطوارئ في تركيا تستهدف طرد التنظيمات الإرهابية وإخراجهم من جحورهم ودفنهم وتوفير الامن والاستقرار للشعب.

ولفت الرئيس التركي الى تهديدات “منظمة بي كا كا الإرهابية”، قائلا: “يهدد الإرهابيون مخاتير القرى شرقي وجنوب شرقي تركيا بالقتل في حال تصويت أهالي قريتهم لأحزاب أخرى، ولا أكون مستوفيا لمسؤولياتي إذا ما استمرت هذه التهديدات “.

وأشار أردوغان إلى أن “ب ي د/ ي ب ك” (وحدات الحماية الكردية) أرادوا تشكيل ممر إرهابي في شمال سوريا يمتد حتى البحر المتوسط، مؤكداً أن تركيا ستواصل ضربهم أينما وجدوا كما تضرب إرهابيي “بي كا كا” في جبال جنوب شرق تركيا وفي جبل قنديل بشمال العراق. (ANADOLU)