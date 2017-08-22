وكالة كردية عن ” علويي عفرين ” : المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها واجب على جميع شعوب شمال سوريا

22 أغسطس، 2017
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نقلت وكالة “هاوار” الكردية عن “عدد من العلويين في إقليم عفرين الفيدرالي”، أن المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها “واجبٌ على جميع شعوب شمال سوريا، مؤكدين بأن الانتخابات وسيلة تضمن حرية الرأي ضمن مشروع الفيدرالية”.

وأضافت الوكالة، يوم أمس الاثنين: “جاء حديث أبناء الطائفة العلوية في ناحية موباتا بمقاطعة عفرين التابعة لإقليم عفرين الفيدرالي في استطلاعات رأي أجرتها وكالة أنباء هاوار حول رأي أبناء الإقليم بالانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها في الـ22 من شهر أيلول المقبل”.

وقالت زينب شيخ محمد، إن “مشروع الفيدرالية الديمقراطية مشروع وطني وإبراز وإنجاح هذا المشروع مسؤولية كافة أبناء شعوب شمال سوريا، ويتوجب على أبناء المنطقة ترشيح أنفسهم ويحق للشعب أن ينتخب من يريده بحرية كاملة”.

ووجهت زينب نداءها لأبناء شمال سوريا -بحسب الوكالة- بأن يصوتوا ويعطوا صوتهم للحق، واختتمت حديثها بالقول “لنكون لائقين بالتضحيات التي قدمها الشهداء فداءً لتراب الوطن يجب علينا أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب”.

بدوره، أشار خضر حسين إلى أن “مشروع الفيدرالية الديمقراطية سيخدم كافة شعوب المنطقة، وأن مسؤولية نجاح هذا المشروع لا تقع فقط على عاتق حزب أو تنظيم معين، بل جميع القوى والتنظيمات والفعاليات المجتمعية مسؤولة تجاه إنجاح هذا المشروع”.

وأضاف: “نحن قادرون على المضي نحو النجاح في ظل المشروع الفيدرالي على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية”.

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رأي واحد على “وكالة كردية عن ” علويي عفرين ” : المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها واجب على جميع شعوب شمال سوريا”

  1. تسمية تحمل معنى كبيرا شعوب شمال سوريا وهذا يعني ببساطة ان جميع من يقطن هذه المنطقة شعوب متعددة وثقافات مختلفة ولن اناقش هذا الامر فلكل انسان رؤيا ووجهة نظر هو حر تماما بها
    لكن الخطورة في تصريح كهذا يذكرني بجنوب السودان الذي اصبح الان دولة مستقلة بغض النظر عن الحالة التي آلت اليها
    فهل يعني ذلك اننا امام مشروع دولة تسمى شمال سوريا ولا استبعد ذلك لان اسم روج آفا او غرب كردستان لم يحظ بالقبول عند اهل الحل والربط في العالم وفي المقدمة امريكا وروسيا
    ولن الوم احدا بما يفعل ويقول ولكني العن القادة العرب الذين اوصلونا الى ما نحن الان عليه فالمجرم القاتل والمنفصل عن الواقع كان بالامس فقط يتكلم عن المجتمع السوري المتجانس ولست ادري هل مرتزقة افغانستان ومهربي الحشيش اللبنانيين والعراقيين وما تبقى من السوريين هم المجتمع المتجانس الذي يقصده هذا المجرم الذي دمر سوريا وادعى ان الغرب فعل ذلك وانه انتصر على المؤامرة وهو المؤامرة بعينها
    لم تقبل ايها المجرم التنازل عن شيء من حقوق الشعب ولكنك تتنازل عن كل شيء لجميع الغزاة والطامعين بالارض السورية من الاغراب وممن يقيم على الارض السورية ويسمي نفسه سوريا بكل اسف
    لي ملاحظة اخيرة اقترحها عليك ان تحضر لنفسك عكازا ترقص فيها على اشلاء سوريا كما يرقص بها البشير على اشلاء السودان وربما يكون لطلبي هذا مآرب اخرى فهي مفيدة لك واسهل مما استخدم مع القذافي يوما

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