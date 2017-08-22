وكالة كردية عن ” علويي عفرين ” : المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها واجب على جميع شعوب شمال سوريا

وكالة كردية عن ” علويي عفرين ” : المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها واجب على جميع شعوب شمال سوريا

نقلت وكالة “هاوار” الكردية عن “عدد من العلويين في إقليم عفرين الفيدرالي”، أن المشاركة في الانتخابات الفيدرالية والترشح لها “واجبٌ على جميع شعوب شمال سوريا، مؤكدين بأن الانتخابات وسيلة تضمن حرية الرأي ضمن مشروع الفيدرالية”.

وأضافت الوكالة، يوم أمس الاثنين: “جاء حديث أبناء الطائفة العلوية في ناحية موباتا بمقاطعة عفرين التابعة لإقليم عفرين الفيدرالي في استطلاعات رأي أجرتها وكالة أنباء هاوار حول رأي أبناء الإقليم بالانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها في الـ22 من شهر أيلول المقبل”.

وقالت زينب شيخ محمد، إن “مشروع الفيدرالية الديمقراطية مشروع وطني وإبراز وإنجاح هذا المشروع مسؤولية كافة أبناء شعوب شمال سوريا، ويتوجب على أبناء المنطقة ترشيح أنفسهم ويحق للشعب أن ينتخب من يريده بحرية كاملة”.

ووجهت زينب نداءها لأبناء شمال سوريا -بحسب الوكالة- بأن يصوتوا ويعطوا صوتهم للحق، واختتمت حديثها بالقول “لنكون لائقين بالتضحيات التي قدمها الشهداء فداءً لتراب الوطن يجب علينا أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب”.

بدوره، أشار خضر حسين إلى أن “مشروع الفيدرالية الديمقراطية سيخدم كافة شعوب المنطقة، وأن مسؤولية نجاح هذا المشروع لا تقع فقط على عاتق حزب أو تنظيم معين، بل جميع القوى والتنظيمات والفعاليات المجتمعية مسؤولة تجاه إنجاح هذا المشروع”.

وأضاف: “نحن قادرون على المضي نحو النجاح في ظل المشروع الفيدرالي على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية”.