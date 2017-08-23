بلجيكا : إصابة 3 سوريين بجروح خطيرة في عراك جماعي ببروكسل

23 أغسطس، 2017
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أفادت وسائل إعلام بلجيكية بإصابة 3 شبان سوريين بجروح خطيرة، جراء عراك جماعي شهده وسط بروكسل، يوم الأحد الماضي (20/8).

ونقلت قناة “روسيا اليوم” أن المتورطين في الحادث لاجئون سوريون تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، واستخدموا في العراك زجاجات مهشمة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص وتوجيه تهمة محاولة الاغتيال إليهم. ووقع الحادث قرب مبنى البورصة التاريخي في بروكسل ما دفع الشرطة لإغلاق الحي لساعات. (RT)

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4 آراء على “بلجيكا : إصابة 3 سوريين بجروح خطيرة في عراك جماعي ببروكسل”

  1. شو كان السبب . كمان موضوع معاوية وعلي ومين كان لازم يكون خليفة ؟؟ ولا موضوع ليش ما رجعت المحفظة ياللي لاقيتها بمحطة القطار .؟؟

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  3. هذه نتيجة تربية أجيال من السوريين على نهج شيوخ ال سعود باشراف و تفيذ ال الفسَد.

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  4. والله هذه الاشكال يجب اعادتها فورا لحضن الوطن حتى يكتمل التجانس الذي تحدث عنه الزرافة في خطابه الاخير

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