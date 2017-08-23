بلجيكا : إصابة 3 سوريين بجروح خطيرة في عراك جماعي ببروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بإصابة 3 شبان سوريين بجروح خطيرة، جراء عراك جماعي شهده وسط بروكسل، يوم الأحد الماضي (20/8).

ونقلت قناة “روسيا اليوم” أن المتورطين في الحادث لاجئون سوريون تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، واستخدموا في العراك زجاجات مهشمة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص وتوجيه تهمة محاولة الاغتيال إليهم. ووقع الحادث قرب مبنى البورصة التاريخي في بروكسل ما دفع الشرطة لإغلاق الحي لساعات. (RT)