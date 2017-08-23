مجلة ” شارلي إيبدو ” الفرنسية الساخرة تتناول حادثة الدهس في برشلونة بكاريكاتير ” مسيء للإسلام “

تناولت مجلة “شارلي إيبدو”، الفرنسية الساخرة، عمليات الدهس التي شهدتها اسبانيا، الخميس الماضي، بصورة كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، الأمر الذي أثار انتقادات وادانات شديدة ضدها.

ونشرت المجلة الأسبوعية في افتتاحية عددها، اليوم الأربعاء، صورة تجسد لحظة الدهس بالسيارة في مدينة برشلونة الإسبانية، ويظهر فيها شخصان ملقيان في الأرض، يسيل منهما الدم.

وأرفقت “شارلي إيبدو”، صورتها بعبارة ساخرة تقول “الإسلام، دين السلام الأبدي”، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، كونها تربط الإسلام بالإرهاب، وتحّمل المسلمين مسؤولية الهجمات.

وانتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي، على نطاق واسع، رسائل انتقاد واحتجاج على صورة المجلة الساخرة، حيث اعتبرها ناشطون وإعلاميون بمثابة تحريض على الكراهية ضد الدين الإسلامي من خلال ربطه بالإرهاب.

وقال معلقون إن توجيه الإهانة ضد الإسلام، يكشف الوجه الحقيقي لمجلة “شارلي إيبدو”، الفرنسية الساخرة، مؤكدين على رفض معظم المسلمين للعمليات الإرهابية التي تستهدفهم أيضًا على نطاق واسع.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أعرب المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية والبرلماني “ستيفان لو فول”، عن إدانته لافتتاحية “شارلي إيبدو”، ورفضه للعبارة المستخدمة فيها.

وتُعرف “شارلي إيبدو” بإصداراتها الاستفزازية والتحريضية، وقد تعرض مقرها في العاصمة الفرنسية باريس لهجوم في عام 2015، أسفر عن مقتل 12 شخصًا من موظفيها.

وشهدت مدينة برشلونة الاسبانية، مساء الخميس الماضي، عمليتي دهس، في هجومين منفصلين؛ أسفر الأول وهو الأكبر (في شارع لاس رامبلاس)، عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 120 على الأقل بجروح، فيما خلف الثاني إصابة شرطيين، حسب مصادر رسمية. (ANADOLU)