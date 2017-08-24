الشرطة التركية تستبدل كلاب الراعي الألمانية بكلاب محلية

تسعى تركيا إلى تطوير صناعاتها الدفاعية محلياً، وكذلك الأمر مع فرق شرطة مكافحة الشغب التركية، إذ تقوم بتدريب وتأهيل كلاب الكانغال المحلية عوضا عن كلاب الراعي الألمانية.

وقد أفاد مربي كلاب الكانغل التركية مراد تاشديلان أن اختيار هذا النوع المحلي من الكلاب أمر جيد “لأنها من الأصناف الأكثر ردعا وزجراً للمجرمين”.

وتتميز كلاب الكانغال بهدوئها وقوتها إضافة إلى مهاراتها الدفاعية وسرعتها إذ تصل سرعة جريها إلى 50 كيلومترا بالساعة مما يجعلها جيدة للصيد. وتمتاز بحجمها الضخم ، ويصل متوسط عمر هذه الفصيلة إلى 15 عاما وتزن عموماً بين 50 – 82 كغ.

ولكلاب الكانغال التركية استخدام إنساني فهي مفيدة في المعالجة النفسية للأطفال خاصة مصابي مرض التوحد حيث تعتبر جليساً مثالياً للأطفال.

تعد الكلاب ذات الأصل التركي، كالكنغال والأقباش، من عائلة كلب الراعي الأناضولي، وتستخدم بخاصة في أغراض الحراسة والإنقاذ، وهي مشهورة عند المزارعين حول العالم.

وقد أرسل منها أعداد مؤخراً إلى محمية يلوستون الطبيعية، في أمريكا، لحماية الحياة البرية.

ويعود أصل هذه الفصيلة إلى 6000 سنة، وقد استخدمت منذ القديم في حراسة المواشي، ولديها قدرة خاصة على تحمل قسوة الحياة البرية. (SABAH)