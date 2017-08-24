سيدريك سواريس يقترب من التعاقد مع تشيلسي

يتواجد حالياً البرتغالي #سيدريك_سواريس ، لاعب فريق #ساوثهامبتون الإنكليزي، في العاصمة البريطانية #لندن ، مما يرجح اقترابه من الانضمام لنادي #تشيلسي ، في ظل التقارير التي تشير لاهتمام مدرب “البلوز”، الإيطالي أنطونيو كونتي بالتعاقد معه.

ونشر سيدريك سواريس صورة له عبر حسابه بموقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي في مدينة لندن معلقًا عليها بقوله “حياة المدن الكبيرة”، مما يرجح إلى انتقاله إلى العاصمة البريطانية، خلال الساعات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أشارت، في الفترة الأخيرة، إلى تجهيز نادي تشيلسي الإنكليزي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع البرتغالي سيدريك سواريس في “الميركاتو” الصيفي الجاري، وفقاً لصحيفة إيلاف، كما يرغب أيضاً في ضم زميله في فريق ساوثهامبتون، الهولندي فيرجيل فان ديك.

وإضافة لسواريس وفان ديك، وضع المدرب كونتي قائمة باللاعبين المرغوب التعاقد معهم، قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية في 31 أغسطس الجاري، والتي تشمل أليكس تشامبرلين من أرسنال الإنكليزي، وأندريا بيلوتي من تورينو الإيطالي.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد، والفرنسي تيموي باكايوكو من موناكو، والألماني أنطوني روديجر من روما الإيطالي، بالإضافة لويلي كاباييرو الذي انتقل للبلوز في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.