يحدث في مصر : رجل يشهر سلاحه في وجه قارئ قرآن في عزاء مطالباً إياه بقراءة المزيد ! ( فيديو )

يحدث في مصر : رجل يشهر سلاحه في وجه قارئ قرآن في عزاء مطالباً إياه بقراءة المزيد ! ( فيديو )

قالت صحيفة “الوطن” المصرية، أول أمس الثلاثاء، إن رجلاً أشهر سلاحاً أبيض (مطواة)، أثناء تلاوته القرآن في عزاء، بقرية في محافظة الشرقية بمصر، مطالباً إياه بقراءة المزيد.

وأضافت الصحيفة :”أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع استجابة القارئ للرجل كما أظهر اندهاش الأهالي من الواقعة ما أدى لحالة من الضحك والابتسامات بين المعزين الذين هم بعضهم باصطحاب الرجل فور إشهاره السلاح في وجه الشيخ”.

ونقلت عن شهود عيان قولهم أنه “بعد انتهاء الشيخ السيد محمد عبدالوهاب الطنطاوي، مقيم النسيمية بمحافظة الدقهلية من قراءة القران الكريم فوجئ المعزين بقيام أحد الأهالي ويدعى عنتر، مقيم في كفر عطالله التابعة لقرية صفور بديرب نجم بإشهار سلاح في وجه الشيح مطالبا إياه بقراءة سورة الفاتحة فاستجاب له الشيخ فيما قام بعض الأهالى باصطحاب الرجل الذى أشهر المطواة”.

وقال شهود العيان -بحسب الصحيفة- إن الواقعة جاءت في إطار الممازحة ورغبة الرجل في الاستماع للقرآن وقتاً أطول خاصة أنه كان متجاوبا مع الشيخ منذ بداية تلاوته.

من جانبه، قال الشيخ السيد طنطاوي في تصريحات للصحيفة: “فوجئت برد فعل الرجل وترديده عبارات وأقسم بأننى إذا لم أقرأ سورة الفاتحة سيحدث أعمال تخريبية بسيارتي”، نافياً تهديده بالاعتداء عليه شخصياً.

وأضاف: “استجبت للرجل وقرأت سورة الفاتحة وسوراً أخرى من القرآن الكريم وانتهى الموقف عند هذا الحد”، لافتاً إلى أن الرجل اعتذر له.