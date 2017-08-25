السعودية : أمن مكة يوضح حقيقة انتحار امرأة في الحرم المكي

أوضح أمن مكة حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول حدوث حالة انتحار داخل الحرم المكي، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو لامراة آسيوية، زعم العديدون أنها كانت تحاول الانتحار داخل صحن الطواف في الحرم المكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام سعودية عديدة، إن تلك الأنباء مغلوطة وليس لها أساس من الصحة.

وقال السلمي إن ما تم تداوله غير صحيح بالمرة، وأن المقطع المتداول، يرجع لسيدة آسيوية مصابة بحالة مرضية مزمنة، تجعلها تتقيأ دم.

وتابع قائلا وفق ما اوردت وكالة سبونتيك الروسية “باشر رجال الأمن والدفاع المدني تلك الحالة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الماضي، وتم نقل المريضة إلى مركز صحي رقم 2 داخل المسجد الحرام”.

وأوضح أن المرأة الآسيوية توفيت، في وقت لاحق، داخل المركز الصحي، متأثرة بسوء حالتها الصحية.

وأشار إلى أنه تم تسليم جثمان المرأة المتوفاة إلى مندوب مؤسسة الطوافة التابعة لها، وتم استكمال الإجراءات النظامية وفق التعليمات المذكورة.

واختتم السلمي تصريحاته قائلا: “أدعو كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الصحيح، وعدم نقل وبث الشائعات”.