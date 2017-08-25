المغني كاني ويست يهدد تايلور سويفت في حال تعرضها لزوجته كيم كاردشيان

حذَّر المغني الأميركي كانييه ويست، النجمة #تايلور_سويفت من مهاجمة زوجته #كيم_كاردشيان ، على أثر خلاف قديم بينهما.

وهدد ويست بغناء أغنية يهجو بها سويفت، في حال تضمَّن ألبومها الجديد أغنية تلمح بسوء إلى زوجته كاردشيان، بحسب موقع Hollywood Life.

وكانت تايلور سويفت قد نشرت مقاطع غريبة لثعابين بحسابها على إنستغرام، في خطوة ترويجية لألبومها الجديد “Reputation”، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن، لكن لسويفت قصة مع الثعابين؛ إذ انتشر هاشتاغ #TaylorSwiftIsASnake العام الماضي على تويتر، والذي أُطلق ضدها بسبب خلافاتها مع العديد من المشاهير.

ونشر حينها العديد من المغردين إيموجي لثعابين، في إشارة إلى سويفت، التي اندلع خلاف بينها وبين كانييه ويست، في إطار تعاون مشترك لم يُكتب له النجاح.

من جانبها، لمحت كاردشيان لسويفت من خلال نشر عشرات الإيموجي لثعابين في اليوم الوطني للثعابين على تويتر، حيث كتبت في تغريدة: “انتظر، إنه اليوم الوطني للثعابين، هناك إجازات للجميع، أعني الجميع خلال هذه الأيام”.

جدير بالذكر أن سنة 1989 التي وُلدت فيها سويفت، هي سنة الثعبان في الأبراج الصينية.