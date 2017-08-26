تركيا : الجيش يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

وصلت إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، مجموعة من شاحنات النقل العسكرية التركية، محملة بالدبابات والمدافع، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن موكبًا يضم 10 شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصلت إلى كليس، ثم توجهّت نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب.

وأوضحت أن الشاحنات ارسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود.