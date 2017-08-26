قراصنة يخترقون حساب ريال مدريد على تويتر و ينشرون هدفاً لميسي

قراصنة يخترقون حساب ريال مدريد على تويتر و ينشرون هدفاً لميسي

اخترق قراصنة حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقام القراصنة الالكترونيون بنشر تغريدة على حساب الفريق “ترحب” باللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، والذي يلعب ضمن صفوف نادي برشلونة الاسباني، ناشرين في التغريدة مقطع فيديو لهدف سجله ميسي في مرمى ريال.

ويأتي اختراق حساب ريال مدريد بعد اختراق مماثل من نفس مجموعة القراصنة لحسابات برشلونة فجر الأربعاء.

وتناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الاختراق بسخرية، وكتب أحدهم: “اختراق حساب ريال مدريد ونشر فيديو لميسي وهو يسجل هدف في مرمى ريال مدريد هو أفضل شيء حدث هذا العام.”

وانتشر هاشتاغ #RealMadridHack أو “اختراق ريال مدريد” ليظهر في أكثر من تسع آلاف تغريدة. (BBC)